В Благовещенске нашли девушку с аппаратом Илизарова

Благовещенские полицейские нашли несовершеннолетнюю девушку, пропавшую неделю назад. Как сообщалось ранее, Елена Овчинникова 2000 года рождения 14 января ушла из дома в районе мясокомбината и не вернулась. На ноге у пропавшей был установлен аппарат Илизарова.

Полицейским удалось разыскать девушку. В настоящий момент она находится в отделе полиции. Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает амурское управление МВД.

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#происшествия

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