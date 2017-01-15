Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:01 6

Погибших в Ромнах при пожаре юношу и девушку похоронят вместе

Погибших в Ромнах при пожаре юношу и девушку похоронят вместе
Фото: vk.com

В субботу, 21 января, в селе Ромны пройдут похороны Яны Полазник и Даниила Грищенко. Они погибли в ночь на 18 января – не выбрались из горящего коттеджа. Молодых похоронят в разных гробах, но в одной могиле, рассказала Амур.инфо близкая подруга погибшей девушки.

Прощание с Яной и Даниилом начнётся 21 января в 9:30 в ромненском Доме культуры. В 11 часов состоится обряд отпевания. В главном корпусе Амурского государственного университета в траурной рамке стоит фото Яны. Друзья погибших собираются завтра приехать в Ромны, чтобы проститься с ними.

Даниил Грищенко был сыном заместителя прокурора Ромненского района. Яна Полазник жила с бабушкой, училась на филологическом факультете АмГУ. Считалась активисткой. Её друзья собирают деньги на погребение.

Неравнодушные люди собрали больше 30 000 рублей. Причем деньги присылают не только амурчане, но граждане из других регионов страны. Все средства передадут бабушке Яны и родным Даниила. Сбор ещё продолжается, поделилась Екатерина, подруга Яны.

Молодые люди увлекались фотографией. «В одной из кофеен города у Яны была фотовыставка. Часть работ осталась там. Менеджер кафе накануне связался с нами. Предварительно решено, что будет организована выставка-продажа работ Яны. Все деньги пойдут близким», – рассказала другая подруга Яны – Анастасия из Благовещенска.

24 января Яне Полазник исполнилось бы 20 лет. Даниил Грищенко 10 мая мог отметить 19-летие. Молодые люди были помолвлены.

Пожертвования можно присылать на карту Сбербанка 5336 6900 4390 3725 (Анастасия Григорьевна К.). Также перевести можно по номеру телефона: 8-909-885-65-17.

Молодые люди жили в коттедже родителей Даниила. Во время пожара старших членов семьи не было дома. Молодые находились на втором этаже. На первом этаже был ещё один родственник. Он успел выскочить и спастись.

Просмотров всего: 2953

#память #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Громова

    Громова
    4 часа назад

    и что же родственник не помог ничем???

    До этого писали,что парень крепко спал....мутная история какая-то..родственник мог и окно б разбить для начала

  • В96

    В96
    4 часа назад

    Да что уж говорить об этом! Жаль детей! Соболезнования родным и близким!

  • Madam_kaka

    Madam_kaka
    4 часа назад

    Зачем об этом писать такие подробности. Кругом так же люди умирают и ни кто про них не пишет

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    3 часа назад

    Родственник - это младший брат Даниила. Он спал на 1 этаже. Пожар начался на втором. Он выбежал из дома и побежал к бабушке (живут на одной улице). Как дальше развивались события - не знаю.

  • Достал-Достаевский

    Достал-Достаевский
    1 час назад

    Искренне жаль... красивые молодые люди... Соболезнование родителя и родным...

  • makssidorov90

    makssidorov90
    1 час назад

    Самый лёгкий способ бросить курить! С помощью народного средства, можно избавиться от вредной привычки за пару дней и полностью изменить свою жизнь. Советую всем! - http://vkk.me/tabamecs

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

В Белогорске изъяли больше 11 тысяч литров незамерзающей жидкости с содержанием метанола

сегодня , 19:03
Общество 23

С февраля амурчане будут платить за общедомовые нужды фиксированную сумму
Происшествия 1

Под предлогом единовременной выплаты мошенница обманула благовещенскую пенсионерку

сегодня , 17:06
Общество 1

Супруге погибшего в Сирии амурчанина вручили орден Мужества