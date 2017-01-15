Погибших в Ромнах при пожаре юношу и девушку похоронят вместе

Фото: vk.com

В субботу, 21 января, в селе Ромны пройдут похороны Яны Полазник и Даниила Грищенко. Они погибли в ночь на 18 января – не выбрались из горящего коттеджа. Молодых похоронят в разных гробах, но в одной могиле, рассказала Амур.инфо близкая подруга погибшей девушки.

Прощание с Яной и Даниилом начнётся 21 января в 9:30 в ромненском Доме культуры. В 11 часов состоится обряд отпевания. В главном корпусе Амурского государственного университета в траурной рамке стоит фото Яны. Друзья погибших собираются завтра приехать в Ромны, чтобы проститься с ними.

Даниил Грищенко был сыном заместителя прокурора Ромненского района. Яна Полазник жила с бабушкой, училась на филологическом факультете АмГУ. Считалась активисткой. Её друзья собирают деньги на погребение.

Неравнодушные люди собрали больше 30 000 рублей. Причем деньги присылают не только амурчане, но граждане из других регионов страны. Все средства передадут бабушке Яны и родным Даниила. Сбор ещё продолжается, поделилась Екатерина, подруга Яны.

Молодые люди увлекались фотографией. «В одной из кофеен города у Яны была фотовыставка. Часть работ осталась там. Менеджер кафе накануне связался с нами. Предварительно решено, что будет организована выставка-продажа работ Яны. Все деньги пойдут близким», – рассказала другая подруга Яны – Анастасия из Благовещенска.

24 января Яне Полазник исполнилось бы 20 лет. Даниил Грищенко 10 мая мог отметить 19-летие. Молодые люди были помолвлены.

Пожертвования можно присылать на карту Сбербанка 5336 6900 4390 3725 (Анастасия Григорьевна К.). Также перевести можно по номеру телефона: 8-909-885-65-17.

Молодые люди жили в коттедже родителей Даниила. Во время пожара старших членов семьи не было дома. Молодые находились на втором этаже. На первом этаже был ещё один родственник. Он успел выскочить и спастись.

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#память #происшествия

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