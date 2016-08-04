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Благовещенские артисты собрали 270 тысяч рублей на строительство храма в микрорайоне

Благовещенские артисты собрали 270 тысяч рублей на строительство храма в микрорайоне

Амурские артисты поддержали строительство храма Ксении Петербуржской. Хореографический ансамбль «Ровесники», цирк «Ап!» и камерный хор «Возрождение» встретились на одной сцене, чтобы дать благотворительный концерт. Он был организован по инициативе иеромонаха Георгия и руководителя ансамбля «Ровесники» Елены Фединой.

На строительство храма Великомученицы Ксении Петербуржской в микрорайоне Благовещенска необходимо собрать примерно 70 миллионов рублей. Уже потрачено около 50 миллионов. Готовы фундамент и каркас основного здания. Осталось достроить своды, крышу и купол, а также провести отделочные работы.

Строительство храма планировали завершить в 2018 году, но, скорее всего, сроки перенесут. Храм строится только за счет пожертвований.

На концерте в Амурской филармонии удалось собрать чуть больше 270 тысяч рублей. В зале не было свободных мест.

Подробности в разделе «Культпросвет».

Просмотров всего: 333

#религия #строительство

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    45 минут назад

    Всмысле собрали? ..

    Вроде недавно была новость что хору Возрождение, например, требуются деньги для продолжения творчества. Чуть ли не на грани закрытия! А тут вдруг)), собираются огромные суммы на какой то проект.

    Легализутся деньги так?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    20 минут назад

    даже и на телефон одному попу не хватит...

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