Благовещенские артисты собрали 270 тысяч рублей на строительство храма в микрорайоне

Амурские артисты поддержали строительство храма Ксении Петербуржской. Хореографический ансамбль «Ровесники», цирк «Ап!» и камерный хор «Возрождение» встретились на одной сцене, чтобы дать благотворительный концерт. Он был организован по инициативе иеромонаха Георгия и руководителя ансамбля «Ровесники» Елены Фединой.

На строительство храма Великомученицы Ксении Петербуржской в микрорайоне Благовещенска необходимо собрать примерно 70 миллионов рублей. Уже потрачено около 50 миллионов. Готовы фундамент и каркас основного здания. Осталось достроить своды, крышу и купол, а также провести отделочные работы.

Строительство храма планировали завершить в 2018 году, но, скорее всего, сроки перенесут. Храм строится только за счет пожертвований.

На концерте в Амурской филармонии удалось собрать чуть больше 270 тысяч рублей. В зале не было свободных мест.

Подробности в разделе «Культпросвет».

Просмотров всего: 333

#религия #строительство

распечатать