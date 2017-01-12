Учёные предсказали заметное повышение уровня Мирового океана

Фото: lenta.ru

Группа американских и ирландских учёных пришла к выводу, что нашу планету ожидает катастрофическое повышение уровня Мирового океана. По словам специалистов, это произойдёт в ближайшее, по геологическим меркам, время: через несколько столетий или тысячелетий. Об этом, со ссылкой на издание EurekAlert, сообщает «Лента.ру».

Как пояснили учёные, температура поверхности Мирового океана в последний крупный межледниковый период, около 116-129 тысяч лет назад, почти совпадала с современной. Между тем примерно в то же время уровень моря был выше, чем сейчас, на 6-9 метров.

Оказалось, что в самом начале межледникового периода, примерно 129 тысяч лет назад, уровень Мирового океана был близок к его значению в 1870-1889 годы.

Затем, около 125 тысяч лет назад, средняя температура поверхности моря выросла примерно на полградуса Цельсия и практически сравнялась с нынешней.

Такие выводы исследователи сделали, сравнив имеющиеся данные о температуре и уровне Мирового океана в межледниковье с их современными значениями. Учёные отмечают, что их работа поможет лучше понять то, как моря отреагируют на глобальное потепление.

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