За плесень в доме застройщик ответит своим имуществом

Семье из села Чигири, пострадавшей от недобросовестного застройщика, выплатят деньги. Жильцы дома № 1 по улице Магистральной, живущие в квартире с плесенью, получат средства на ремонт. Если компания-застройщик не оплатит ремонт добровольно, приставы арестуют имущество и пустят на реализацию в счёт погашения долга.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2013 году семья Верезубовых купила квартиру в новом доме. Спустя полгода стены в ней покрылись плесенью и начали промерзать. Компания-застройщик сделала в квартире ремонт, но плесень вновь появилась. В октябре 2016 года суд обязал строительную компанию выплатить семье Верезубовых более 750 тысяч рублей на устранение недочётов в квартире. По решению суда судебные приставы должны взыскать с компании-застройщика «Элит-строй» деньги на устранение нарушений. Исполнительное производство по этому делу будет длиться в течение двух месяцев.

«Наложен арест на расчетный счет указанного предприятия в одном из банков РФ. Судебным приставом исполнен запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспорта и недвижимости. В настоящее время продолжается работа по проверке имущества должника», – рассказал начальник отдела УФССП России по Амурской области Павел Павлов.

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