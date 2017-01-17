Слабый снег в некоторых районах: прогноз погоды в Амурской области на 21 января

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В Амурской области в субботу, 21 января, будет переменно облачно, местами по востоку пройдет слабый снег. Северный, северо-западный ветер наберет скорость до 5 метров в секунду, местами разгоняясь до 10 метров в секунду. Температура ночью опустится до 35-40 градусов, местами – до 25-30 градусов ниже нуля. Днем термометры покажут -16-21 градус, местами – 26-31 градус мороза.

В Благовещенске 21 января ожидается переменная облачность, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью температура опустится до 29-31 градуса, днем за окном будет 17-19 градусов мороза, сообщают синоптики амурского Гидрометцентра.

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