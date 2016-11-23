Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20января
Предыдущая новость
Сегодня, 15:03 0

Житель Тынды лишился свободы за изнасилование 9-летней девочки

В Тынде осудили 22-летнего местного жителя, изнасиловавшего 9-летнюю девочку. В январе 2015 года молодой человек выпивал дома у знакомых. Воспользовавшись тем, что опьяневшие родители ребенка уснули, в ванной комнате он изнасиловал их маленькую дочь и совершил иные действия сексуального характера.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование и иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает областная прокуратура.

Просмотров всего: 34

#дети #происшествия #суды #Тында

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Из Юхтинской спецшколы сбежал воспитанник
В России и мире

Автомобиль на полном ходу протаранил толпу в Мельбурне: есть жертвы
Происшествия 2

В Благовещенске таксист украл 11 тысяч юаней у пассажирки
Происшествия 1

В Селемджинском районе провалилась вахтовка с людьми