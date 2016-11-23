Житель Тынды лишился свободы за изнасилование 9-летней девочки

В Тынде осудили 22-летнего местного жителя, изнасиловавшего 9-летнюю девочку. В январе 2015 года молодой человек выпивал дома у знакомых. Воспользовавшись тем, что опьяневшие родители ребенка уснули, в ванной комнате он изнасиловал их маленькую дочь и совершил иные действия сексуального характера.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование и иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает областная прокуратура.

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