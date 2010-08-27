В Приамурье воспели труд строителей Нижне-Бурейской ГЭС (аудио)

Фото: nbges.rushydro.ru

Благовещенский композитор Фёдор Воробьёв написал новую песню, посвящённую работе строителей Нижне-Бурейской гидроэлектростанции. Правда, сами рабочие о ней ещё не знают. Автор готов приехать с исполнительницей и выступить перед ними, чтобы поднять рабочий дух. О своём творческом порыве Фёдор Александрович рассказал Амур.инфо.

На площадках ГЭС кипит работа –

Перемычки, врезки в скальный грунт,

Эти повседневные заботы

Приближают нас в конечный пункт, – так начинается песня.

Как поделился с ИА «Амур.инфо» автор песни Фёдор Воробьёв, идея о написании музыки возникла у него после беседы с известным дирижёром Анатолием Хопатько. «Он сам бурейский. Мы завели разговор про Нижне-Бурейскую ГЭС, он говорит – вот было бы здорово написать, попробуешь? Вот я взял и попробовал. Предварительно, конечно, надо было поговорить с поэтами – беседовал с Верой Циковой, есть такая поэтесса в Норске Селемджинского района. Она посмотрела информацию и буквально через неделю сбросила мне стих. И в результате появилась песня. Мелодия родилась в течение дня», – рассказал Фёдор Александрович. Кстати, он признался, что по молодости и сам участвовал в строительстве ГЭС, только Зейской.

Взяться за исполнение предложили певице Яне Обуховской. «Нижняя Бурея нас сплотила, пусть порой трудно, ерунда! Золотая наша ты плотина, сердцем мы с тобою навсегда!» – с чувством поёт благовещенка.

«Мы думаем, нашим строителям с Нижне-Бурейской ГЭС будет приятно услышать то, что мы знаем о них, знаем, что они делают и для чего. ГЭС достроят», – говорит амурчанин.

Самим строителям песню услышать ещё не довелось. «Её мы пока не презентовали, и вы будете первые, кто сможет её показать. Если попросят, чтобы мы приехали и спели живём на сцене, то обязательно это сделаем», – поделился автор.

В будущем Фёдор Воробьёв готов издать сборник о родной земле и назвать его, к примеру, «Родное Приамурье» – у него много песен о городах, творческих коллективах и людях региона.

Нижне-Бурейскую ГЭС начали строить в 2010 году. На церемонии присутствовал Владимир Путин, будучи тогда премьер-министром. Во время закладки первого бетона в плотину он бросил свои часы. Весной 2016 года строители перекрыли реку Бурею. По данным Русгидро на конец 2016 года, Нижне-Бурейская ГЭС находится в высокой степени строительной готовности. В основные сооружения уложено 639 тысяч кубометров бетона, что составляет 93 % от общего объёма по проекту. В русловую грунтовую плотину отсыпано 1235,5 тысячи кубометров, или 99 % от общего объёма насыпи. Ввод всех агрегатов станции в промышленную эксплуатацию намечен на третий квартал 2017 года.

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