Песков жалеет о том, что в России нет серьёзной оппозиции

Фото: ntv.ru

России пошло бы на пользу наличие серьёзной оппозиции, представитель которой смог бы составить достойную конкуренцию Владимиру Путину на президентских выборах 2018 года. Такую мысль высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу BBC, передаёт ТАСС.

Говоря о возможном выдвижении кандидатуры оппозиционера Алексея Навального на грядущих президентских выборах, представитель Кремля, в частности, сказал: «Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьёзная оппозиция с серьёзным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90 % населения».

При этом Песков напомнил, что гарантировать выдвижение того или иного кандидата может лишь Центризбирком: «Гарантировать или не гарантировать это может только наш глава Центральной избирательной комиссии. Так что я не имею права делать такого рода заявления», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

На вопрос журналиста, означают ли высказывания его собеседника косвенным подтверждением того, что Путин готов выставить свою кандидатуру на выборах в 2018 году, Песков сказал: «Как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок».

Просмотров всего: 14

#выборы #политика #российская власть

распечатать