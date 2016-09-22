Из Юхтинской спецшколы сбежал воспитанник

Из спецшколы поселка Юхта сбежал один из воспитанников. По словам родственников пропавшего, 15-летний подросток вечером 19 января пошел умываться, и больше его никто не видел. Все личные вещи парня остались в учреждении.

Несколько месяцев назад Бурейский районный суд определил подростка, угнавшего автомобиль, в Юхтинскую спецшколу. Все это время родственники парня поддерживали с ним связь – приезжали к нему и звонили. О том, что у него закрались мысли о побеге, парень никому из родных не сообщал.

«У нас все родственники на ушах стоят. Куда он мог деться, неизвестно. У него, кроме Новобурейского, нигде больше нет друзей или родных. Не знаем, где он сейчас находится. Может, его кто-то видел и сможет помочь нам в его поисках. Зима, на улице холодно. Куда он мог податься?» – поделился двоюродный дядя подростка Максим.

Как рассказали родственники парня, сегодня утром в спецшколе уже побывали сотрудники полиции и опросили ее сотрудников.

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