В Амурской области мужчины стареют почти раньше всех в России

Фото: izvestia.ru

В России впервые исследовали порог старости населения – тот условный возраст, когда мужчины и женщины становятся старыми, исходя из целого ряда признаков. По данным 2015 года, в Амурской области для женщины старость начинается в 66,7 года, а для мужчин – в 58 лет. Кроме того, исследователи определили, как изменится этот порог к 2035 году, сообщают «Известия».

Российский демографический лист — это совместная разработка Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Федеральной службы государственной статистики (Росстата) и Международного института прикладного системного анализа (IIASA).

Согласно исследованию, амурские женщины стареют не слишком отставая от среднероссийского уровня: в 66,7 года при среднем показателе 68,4. А вот мужчины сильно отстают и от амурских женщин, и от средних мужчин: 58 лет против 61,7. Это один из самых низких показателей по России – ниже только в Еврейской автономной области (56,6) и Республике Тува (56,9).

Согласно прогнозам, в 2035 году у амурчанок порог старости отодвинется до 68,9, а у амурчан – до 64,5 лет. Но мужчины по-прежнему будут значительно отставать от среднего показателя по стране, где порог старения наступит на два года позже.

По данным на 2015 год, позже всех порог старения наступает в Ингушетии: у мужчин – в 70,1, у женщин – в 72,8 года. Весьма высокие показатели в столичных городах: в Москве – 69,7 и 71,3; в Санкт-Петербурге – 65,4 и 70,1 соответственно.

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#жизнь

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