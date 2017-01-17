Автомобиль на полном ходу протаранил толпу в Мельбурне: есть жертвы

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В Мельбурне (Австралия) три человека погибли, не менее 20 получили травмы после того, как автомобиль на высокой скорости врезался в толпу пешеходов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на The Guardian. В числе пострадавших – четверо детей.

По предварительной информации, машина неожиданно выехала на тротуар на оживлённом перекрёстке в 14:00 по местному времени, когда там было много людей. Как рассказали впоследствии очевидцы ЧП, началась паника, люди стали прятаться в окрестных магазинах. По некоторым сообщениям, были слышны звуки выстрелов. Рассказывают, что наезд был совершен умышленно, водитель даже не пытался остановить машину, врезавшись в толпу.

Водитель арестован, правоохранители выясняют мотивы его действий. Полиция обратилась к местным жителям и туристам с просьбой обходить место происшествия стороной.

Издание напоминает о недавних терактах в Берлине и Иерусалиме с использованием автотранспорта. Стражи порядка обращают внимание на тот факт, что именно в Мельбурне в настоящее время проходит международный теннисный турнир «Большого шлема», на который приехало множество иностранных туристов.

По данным полиции, печальный инцидент на проведение турнира не повлиял, спортивное мероприятие продолжается в нормальном режиме.

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