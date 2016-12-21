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Сегодня, 13:31 2

В Благовещенске таксист украл 11 тысяч юаней у пассажирки

В Благовещенске таксист украл 11 тысяч юаней у пассажирки
Фото: livekuban.ru

В столице Амурской области водитель такси подозревается в краже денег у пассажирки. Девушка 1991 года рождения сообщила в полицию, что у нее из сумки украли 11 000 юаней. Пропажу денег она обнаружила в такси. Во время поездки она заснула.

Проснувшись, благовещенка заметила, что из сумки исчезли денежные средства. Потерпевшая обратилась в ближайший отдел полиции. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили гражданина, причастного к краже денежных средств. Им оказался водитель такси 1980 года рождения, ранее судимый за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба амурского управления МВД.

По предварительной информации, подозреваемый заметил, что девушка уснула, и достал из её сумки деньги. Оперативники установили адрес проживания злоумышленника, где он и был задержан.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    11 минут назад

    В такси сейчас ездить опастно. Кого только не набирают туда.

  • азалия

    азалия
    2 минуты назад

    Деньги вернули потерпевшей?

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