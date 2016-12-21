Выходные в Благовещенске: танцевальный «Снежный бал» и концерт памяти Высоцкого

Амур.инфо знакомит своих читателей с планом мероприятий на выходные дни. В субботу начнётся турнир по всестилевому карате – новой дисциплине не только для нашего региона, но и всей страны, а также соревнования по рукопашному бою. Барды почтят память Владимира Высоцкого. В воскресенье состоится турнир по танцевальному спорту. Благовещенцев и гостей города ждут насыщенные выходные.

Суббота, 21 января

В 10 часов в спортивном комплексе «Юность» состоится парад открытия чемпионата и первенства Благовещенска по всестилевому карате.

В 10 часов в спортивном комплексе АмГУ пройдут соревнования по рукопашному бою. Два дня взрослые и дети будут выяснять, кто лучший в этом виде спорта. Финальные поединки состоятся в воскресенье.

В 10:30 на хоккейной коробке «Юность» начнутся чемпионат и первенство города Благовещенска по хоккею с мячом «Ринк-Бенди». В мероприятии примут участие 4 команды. Соревнования продолжатся и в воскресенье.

В 11 часов в театре кукол покажут спектакль «Золотой цыплёнок». Цена билета – 250 рублей.

Вечером в субботу благовещенцев ждут на сцене Амурского театра драмы в прямом смысле – кресла для них расположили именно там. В 18 часов покажут премьеру «Пизанская башня».

В 18:30 в областной филармонии амурские барды почтят память Владимира Высоцкого творческой встречей «Идут лавины одна за одной». Цена билета – 300 рублей.

Воскресенье, 22 января

В 11 часов в театре драмы пройдёт сказка «Новый год и космические пришельцы», в 18 часов – «Рыцарские страсти».

В 11 часов в Благовещенске состоится турнир по танцевальному спорту «Снежный бал». Он пройдёт в ДК Профсоюзов. В мероприятии примут участие около 150 спортсменов из городов Благовещенск, Белогорск, Свободный, Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре.

В 11 часов в театре кукол покажут спектакль «Котёнок по имени Гав». Цена билета – 250 рублей.

В 11 часов в областной филармонии начнётся постановка «Почему идёт снег?» Цена билета – 300 рублей.

В 13 часов в Амурской областной детской библиотеке пройдёт китайская чайная церемония «ВстреЧАЙ чай». Церемонию проводит мастер из чайного дома East Side. Участники узнают особенности выращивания, сбора и изготовления китайского чая, попробуют легендарный чайный напиток да хун пао, откроют секрет сладкого чая без сахара, увидят варку благородного напитка методом Лу Юя, поиграют в китайские народные игры и многое другое. Количество мест ограничено. Справки и запись по телефону – 8(924)673-55-91. Цена билета – 300 рублей.

Амурский хореограф, участница проекта «Танцы» на ТНТ Анна Соловьёва даст мастер-класс – будет учить желающих танцевать в стилях хип-коп, контемп и джаз фанк. Он начнётся в Grand Arena Ostrova. Заявки по телефону: 8-924-672-59-33.

Суббота и воскресенье, 21 и 22 января

В спортивном комплексе «Динамо» пройдёт открытый чемпионат и первенство города Благовещенска по бадминтону. В мероприятии примут участие 25 человек из Благовещенска, из них 3 спортсмена – это дети с ограниченными возможностями здоровья. Начало соревнований 20 января – в 16:00, парад открытия 21 января – в 12:00.

В Доме ремёсел в выходные будут идти мастер-классы по искусству и ремёслам: по керамике, народной кукле, в техниках бисероплетение, скрапбукинг, по вязанию. Участие в мастер-классах платное. Необходима предварительная запись.

В разделе «Жизнь города» на сайте Амур.инфо можно ознакомиться с расписанием киносеансов на выходные дни.

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