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Сегодня, 13:04 1

В Селемджинском районе провалилась вахтовка с людьми

В Селемджинском районе провалилась вахтовка с людьми
Фото: instagram.com, blag_dtp

На участке дороги Стойба – Экимчан в Селемджинском районе Амурской области в родник у дороги провалился автомобиль, перевозящий людей. Так называемая вахтовка везла работников на рудник Маломыр. По словам очевидцев, на дороге стояла вода, и водитель решил объехать проезжую часть по обочине. Однако автомобиль провалился в разлившийся родник.

«Это место сбоку было накатанным, там легковушки и даже уазики проезжали. Но вот водитель и решил, что проедет. Однако лед не выдержал тяжести грузовой машины», – пояснил корреспонденту Амур.инфо глава Селемджинского района Сергей Капшук.

В течение часа на место аварии подъехала другая вахтовка и забрала людей. Провалившийся же автомобиль пытались вытащить с помощью бульдозера, но порвали трос. По информации Амур.инфо, машина до сих пор остается на месте происшествия.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    55 минут назад

    Сейчас Кочубей без штанов водилу оставит.

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