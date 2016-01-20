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Благовещенцы 19 января набрали 18 тысяч литров освящённой воды

Благовещенцы 19 января набрали 18 тысяч литров освящённой воды

В четверг, 19 января, благовещенцы до позднего вечера набирали святую воду. За праздничный день горожане унесли домой около 18 000 литров. Это на 7,5 тысячи литров меньше, чем в 2016 году.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», управление Роспотребнадзора не рекомендовало набирать воду из проруби на реках для питья. Чистую подвозили к кафедральному собору работники Амурских коммунальных систем.

После обряда водосвятия, проведённого настоятелем храма, водой впрок запаслись горожане. Водовозка у храма стояла с 13 до 21 часа.

«Мы не первый десяток лет помогаем епархии с поставкой воды. И в этом году на дежурство к храму направили автомобиль. Водитель за весь период сделал 3 рейса», – рассказал Александр Фролов, директор филиала АО «АКС» «Амурводоканал».

Автоцистерна была вместительностью 6 тысяч литров воды. Соответственно, за праздничный день благовещенцы унесли домой около 18 тысяч литров святой воды.

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#религия

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Черноволосая

    Черноволосая
    2 часа назад

    Амуринфо! 19 февраля еще не наступило!!! )))))

  • Мироненко

    Мироненко
    2 часа назад

    19 февраля - воскресенье!

  • Мироненко

    Мироненко
    2 часа назад

    7,5 литров - это 1,5 пятилитровых бутылки. Один пгмнутый непришел?

  • Мироненко

    Мироненко
    1 час назад

    В этой новости все прекрасно - от даты до количества воды

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Чем жизнь сложнее, тем маразма больше.

  • ё

    ё
    1 час назад

    Зачем попы травят людей?

    http://varlamov.ru/2193797.html

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    У них дома воды нет наверное, вот и несли. Каждый год носят, носят! Чисто по приколу в прорубь, 90%. Верующих там единицы.Если бы у церкви было столько прихожан, они бы не тресли бюджет страны а жили бы на пожертвования своих прихожан. Церкви дают, у народа забирают. А дают очень много.Дают много полиции, армии, гвардии, депутатам, церкви, полиции. Полный диктат. Когда, кому то дают, значит у кого то забирают.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    А кто оплатит 18 тысяч литров освященной воды Амурским коммунальным системам? Кругленькая сумма по нормативу должна выйти плюс доставка транспортом "Водоканала", помноженная на три рейса.

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