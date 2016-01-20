Благовещенцы 19 января набрали 18 тысяч литров освящённой воды

В четверг, 19 января, благовещенцы до позднего вечера набирали святую воду. За праздничный день горожане унесли домой около 18 000 литров. Это на 7,5 тысячи литров меньше, чем в 2016 году.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», управление Роспотребнадзора не рекомендовало набирать воду из проруби на реках для питья. Чистую подвозили к кафедральному собору работники Амурских коммунальных систем.

После обряда водосвятия, проведённого настоятелем храма, водой впрок запаслись горожане. Водовозка у храма стояла с 13 до 21 часа.

«Мы не первый десяток лет помогаем епархии с поставкой воды. И в этом году на дежурство к храму направили автомобиль. Водитель за весь период сделал 3 рейса», – рассказал Александр Фролов, директор филиала АО «АКС» «Амурводоканал».

Автоцистерна была вместительностью 6 тысяч литров воды. Соответственно, за праздничный день благовещенцы унесли домой около 18 тысяч литров святой воды.

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