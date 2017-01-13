В Темзе нашли неразорвавшуюся бомбу времён Второй мировой войны

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Неразорвавшуюся бомбу времён Второй мировой войны обнаружили метростроевцы в реке Темза в Лондоне. Опасная находка стала причиной того, что две самые загруженные станции столичного метро пришлось эвакуировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британское издание Telegraph.

​Как пишет газета, вызов в полицию поступил около 17:15 по местному времени. Звонивший рассказал о том, что в ходе строительных работ на набережной Виктории неподалёку от станции метро Вестминстер рабочие нашли взрывное устройство. При ближайшем рассмотрении оно оказалось неразорвавшимся снарядом времён Второй мировой войны.

На место прибыли специалисты лондонской полиции и бригада сапёров. Эксперты подтвердили, что бомба, достигающая 60 сантиметров в диаметре, относится к периоду 1940-х годов. Станции Вестминстер и Набережная эвакуированы, территория оцеплена.

«Сапёры осторожно извлекут бомбу и затем утилизируют её в течение нескольких часов», – говорится в заявлении местных властей. Полиция также предупредила, что ночью потребуется временное перекрытие магистралей вокруг места работ по обезвреживанию боеприпаса.

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#происшествия

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