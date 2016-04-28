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Сегодня, 11:31 6

В Москве появилось граффити, посвященные космодрому Восточный

В Москве появилось граффити, посвященные космодрому Восточный
Фото: niros.ru

На одном из домов столицы России появились граффити, посвященные космодрому Восточный. Они заняли целую стену трехэтажного здания. Участники молодежного проекта «Школа современного искусства» закончили работу над изображением «Начало бесконечности» перед Новым годом, сообщает ИА «Национальные интересы».

На создание граффити участников проекта вдохновил запуск ракеты с космодрома Восточный 28 апреля 2016 года, на котором присутствовал Владимир Путин.

За основу граффити, молодые художники взяли стиль агитационных плакатов времён СССР, на котором изобразили руку человека, запускающего ракету в космос, символизируя этим начало победного и бесконечного пути в изучении космоса.

В рамках осуществления нового молодежного проекта были использованы в том числе государственные средства, выделенные для поддержки молодежной инициативы, которую одобрил российский лидер, сообщает Dni24.com.

Просмотров всего: 613

#космодром

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    3 часа назад

    Помоему, это просто не приличный жест, говорящий — видали мы вас, за счёт отмытого бабла от космодрома!

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    3 часа назад

    А по-моему, это очередной "шедевр" от АИ.

    Граффити - графф'ити, нескл., мн. ч. , как ножницы или брюки

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Прикольно. В Свободном тоже нужно такую-же гептиловую руку намалевать. И подписать - конец бесконечности.

  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    Англоязычные граждане должны правильно понять жест нарисованный художником

  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    И часы какой модели на руке повелителя.

  • Anatolyi28Chigiri

    Anatolyi28Chigiri
    40 минут назад

    это прям все амурчане на руке у москвичей вертятся

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