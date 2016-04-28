В Москве появилось граффити, посвященные космодрому Восточный

Фото: niros.ru

На одном из домов столицы России появились граффити, посвященные космодрому Восточный. Они заняли целую стену трехэтажного здания. Участники молодежного проекта «Школа современного искусства» закончили работу над изображением «Начало бесконечности» перед Новым годом, сообщает ИА «Национальные интересы».

На создание граффити участников проекта вдохновил запуск ракеты с космодрома Восточный 28 апреля 2016 года, на котором присутствовал Владимир Путин.

За основу граффити, молодые художники взяли стиль агитационных плакатов времён СССР, на котором изобразили руку человека, запускающего ракету в космос, символизируя этим начало победного и бесконечного пути в изучении космоса.

В рамках осуществления нового молодежного проекта были использованы в том числе государственные средства, выделенные для поддержки молодежной инициативы, которую одобрил российский лидер, сообщает Dni24.com.

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