В Приморье ребёнок умер после того, как папа разбросал таблетки от тараканов

Фото: deita.ru

ЧП в Приморье: в городе Артёме пятилетний мальчик погиб, получив отравление парами средства от тараканов. Об этом, со ссылкой на социальные сети, сообщает ИА «Дейта».

В настоящее время местные правоохранители проводят проверку по факту трагедии. По предварительной информации, папа погибшего ребёнка принёс домой средство с неизвестным ядом. Он разбросал по квартире полтора десятка опасных таблеток. Через некоторое время таблетки превратились в порошок, из которого начали выделяться ядовитые пары. Все члены семьи внезапно почувствовали себя плохо. Теряя сознание, взрослые вызвали «скорую помощь». Когда врачи прибыли на место происшествия, маленького мальчика уже было не спасти.

На фото, по неподтвержденным данным, и есть то самое ядовитое средство, имеющее первый класс опасности. Оно предназначено исключительно для обработки складов, ангаров и других нежилых помещений.

Администрация Артёмовского городского округа в связи с этим ЧП обратилось ко всем местным жителям. Во избежание несчастных случаев чиновники настойчиво рекомендуют не использовать химические средства неизвестного происхождения и не приобретать несертифицированную продукцию, чтобы не подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь своих близких.

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