Исполнительницу песни «Ламбада» сожгли в автомобиле

Фото: Рамблер/новости

Легендарная исполнительница песни «Ламбада», бразильская певица, солистка группы Kaoma Лоалва Браз найдена мёртвой в Сакуареме, штат Рио-де-Жанейро. Об этом 19 января сообщил портал UOL, передаёт «Лента.ру».

По информации бразильского издания, обгоревший труп певицы был обнаружен в машине. Следствие рассматривают версию убийства.

К настоящему времени полицейские заявили о том, что подозреваемый в убийстве Браз уже задержан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Globo. Задержанный Уолас Виейра ранее работал в гостинице, где проживала 63-летняя певица, но был уволен. По версии следствия, на преступление он пошел из мести.

По данным следствия, утром в четверг, 19 января, в гостиницу, в которой жила Браз, проникли по меньшей мере двое преступников. Сотрудники гостиницы слышали крики, но не смогли помочь постоялице. Преступники похитили певицу и увезли на автомобиле. Позже её тело было найдено в муниципалитете Сакуарема в штате Рио-де-Жанейро.

Лоалва Браз в 1989 году записала хит «Ламбада», который принес ей мировую известность. Всего на счету певицы более 80 золотых и платиновых дисков. В составе группы Kaoma она записала три студийных альбома, ещё три пластинки певица выпустила в сольной карьере.

Просмотров всего: 491

#криминал #музыка #происшествия

распечатать