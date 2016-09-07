На амурские дороги израсходовано около четырех миллиардов рублей

Фото: www.interfax-russia.ru

На содержание, ремонт и строительство дорог в Амурской области в 2016 году израсходовано около четырех миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс – Дальний Восток» со ссылкой на начальника отдела формирования и исполнения бюджета дорожного комплекса областного минтранса Татьяну Кладинову. 53 миллиона федеральных рублей освоены не были.

Объем доходов областного дорожного фонда на конец 2016 года составлял почти 4,5 миллиарда рублей: средства федерального бюджета – 1,790 миллиарда, областного бюджета – 3,386 миллиарда. Всего израсходовано 3,9 миллиарда рублей.

«Области придется вернуть 53 миллиона рублей неизрасходованных федеральных средств. Но в сопроводительном письме мы выразили надежду, что они вернутся на те же цели, которые были предусмотрены в 2016 году. Большая часть этих средств, а именно 42,1 миллиона рублей поступили только 21 декабря, и мы просто не успели их освоить, так как действуем в рамках закона о контрактной системе», – сказала руководитель отдела.

Муниципальным образованиям на содержание и ремонт дорог в прошлом году планировалось выделить 828 миллионов рублей. На содержание дорог регионального значения по плану должно было пойти 803,1 миллиона, на ремонт региональной сети – 1,103 миллиарда рублей.

Большую часть на содержание региональных дорог удалось освоить – 793,6 миллиона, еще 667 миллионов рублей пошли на их ремонт. Субсидии муниципалитетам освоены на 809,4 миллиона рублей.

Всего за 2016 год, по данным региональной пресс-службы, которая ссылается на главу областного минтранса Андрея Тягло, отремонтировано 105 километров региональных и межмуниципальных дорог, в Амурской области построено 12,2 километра новых региональных дорог. На доведенные до районов и городов средства было отремонтировано 149,6 километра местных дорог и 11,5 километра улиц.

В 2017 году продолжится реконструкция участка дороги Благовещенск – Свободный (122–129 километр, известный как проблемный Москвитинский перевал) и реконструкция автодороги Введеновка – Февральск – Экимчан (21-47 километр).

Кроме того, за 2016 год в Приамурье введены в эксплуатацию и отремонтированы мосты, общей протяженностью почти одна тысяча погонных метров.

Ранее сообщалось, что завершено строительство крупного дорожного объекта – мостового перехода через реку Селемджа, что позволило впервые за 90 лет отказаться от паромной переправы. Начат новый крупный трансграничный проект - строительство моста через реку Амур, связывающий Россию и Китай.

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