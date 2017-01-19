ПАО «ДЭК» запустило мобильное приложение для Android и iOS

ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» внедрило новый сервис – мобильное приложение «Личный кабинет клиента» для смартфонов, коммуникаторов и планшетов. Приложение позволяет получить доступ к личному кабинету в любой точке, где есть мобильный Интернет или Wi-Fi.

С помощью нового приложения потребители смогут узнать информацию о состоянии лицевого счета, произвести оплату за потребленную электроэнергию, оперативно передать показания приборов учета. Кроме того, сервис позволит просмотреть историю начислений и оплат, получить сведения о ближайших пунктах обслуживания и уведомления о новостях и событиях ПАО «Дальневосточная энергетическая компания».

Приложение является бесплатным и доступно для устройств, работающих на базе операционных систем Android (начиная с версии 4.0) и iOS (начиная с версии 7.0). Скачать приложение «Личный кабинет ДЭК» можно в Google Play, AppStore или по ссылке на сайте www.dvec.ru.

Для личного кабинета клиента действует единый логин и пароль вне зависимости от того, каким способом абонент в него входит: заходить через сайт личного кабинета issa.dvec.ru или мобильное приложение. Зарегистрировать единый пароль и логин можно как в мобильном приложении, так и на сайте всего за несколько минут.

Более подробно с работой данного приложения можно ознакомиться на главной странице официального сайта ПАО «ДЭК» (www.dvec.ru) в сервисе «Личный кабинет клиента».

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