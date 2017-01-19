Для удобства посетителей помещение многофункционального центра Белогорска «Мои документы» расширили

Многофункциональный центр Белогорска «Мои документы» с начала года расширил не только перечень предоставляемых услуг, но и помещение учреждения. Его площадь увеличилась на 40 квадратных метров за счет выполненной пристройки. Из городского бюджета на эти цели выделили более 1,7 миллиона рублей.

«За 10 дней работы белогорцы уже успели по достоинству оценить новшества нашего центра, – рассказывает директор МФЦ Анна Клюевская. – За полторы недели работы нас посетили более тысячи горожан. К слову, с начала года предоставлено 335 муниципальных и 410 государственных услуг».

Стоит отметить, что количество предоставляемых МФЦ услуг планомерно увеличивается. Если на начало 2016 года Центр предоставлял 120 государственных и 53 муниципальных услуг, то с января текущего года их количество увеличилось на 14. Ежегодно растет и поток заявителей. Только за последний год в учреждение обратились почти 25 тысяч человек.

Финансирование текущей деятельности МФЦ осуществляется за счет средств местного бюджета. За последние 5 лет, с момента начала работы, на содержание учреждения затрачено более 25 миллионов рублей. На 2017 год запланировано еще около 7 миллиона рублей.

Между тем, в соответствии с законодательством предоставление государственных услуг через МФЦ не относится к вопросам местного значения. Это полномочия органов государственной власти субъекта РФ. Сложившаяся ситуация крайне негативным образом влияет на возможность полноценного обеспечения вопросов местного значения, и, как следствие, на качество их решения, отмечают в администрации Белогорска. В связи с этим госуслуги через МФЦ должны предоставляться за счет субвенций местным бюджетам, либо полномочия по содержанию МФЦ необходимо передать на уровень субъекта.

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