Для Минобороны РФ разработали уникальное гиперзвуковое оружие

Фото: function.mil.ru

В России разрабатывается гиперзвуковое оружие с применением принципиально новых материалов. Об этом рассказал замглавы Минобороны Юрий Борисов в ходе своего выступления в Российской академии наук (РАН), передаёт газета «Коммерсантъ».

По словам военного чиновника, такое оружие «требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме». Представитель ведомства также добавил, что характер вооружённых конфликтов стал требовать ускорения военного ответа. «Скоро это будут секунды», – подчеркнул Борисов.

Необходимость в новых видах вооружения, по его словам, обусловлена научно-технической революцией. «На подходе совершенно иные принципы управления операциями войсками, потому что сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать – и всё это нужно делать в реальном масштабе времени – тот, собственно, и побеждает», – пояснил замминистра, добавив, что Минобороны ожидает от учёных серьёзного прорыва в разработке лазерного и электромагнитного оружия.

«Взаимодействие между Российской академией наук и Минобороны имеет конкретные цели, прежде всего в разработке научно-технического задела», – сказал он.

По словам Борисова, его министерство обсуждает с РАН проблемы сотрудничества в условиях санкций. «Нам перекрывают доступ к серьёзным наукоёмким технологиям, поэтому мы обсуждаем вопросы импортозамещения и сохранения тех компетенций, которые просто обязаны быть в России и обеспечивать безопасность нашей страны», – заявил заместитель министра.

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#военные #технологии

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