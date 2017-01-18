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20января
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Сегодня, 09:57 13

К Крещению для россиян выпустили православный смартфон

К Крещению для россиян выпустили православный смартфон
Фото: lenta.ru

Компания Gresso, специализирующаяся на создании люксовых смартфонов, представила коллекцию гаджетов, посвященную Русской православной церкви, сообщает «Лента.ру». Цена смартфона с золотыми кнопками составляет 380 тысяч рублей, с бриллиантовыми — 1,5 миллиона.

Выход линейки приурочен к празднику Крещения. Бронзовый корпус смартфонов покрыт сусальным золотом. На обратной стороне гаджета выгравирован христианский крест и надпись «Спаси и сохрани». Всего было изготовлено 988 экземпляров таких устройств.

В ноябре 2016 года фирма анонсировала выход специальной коллекции телефонов специально для депутатов Госдумы России. Главная отличительная особенность серии – предустановленная записная книжка с телефонами фракций, комитетов и управлений нижней палаты парламента, телефонными номерами каждого из 450 депутатов, а также телефонами членов Совета Федерации и других государственных ведомств.

Просмотров всего: 1374

#религия #технологии

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Цунай

    Цунай
    4 часа назад

    Следующий будет автомобиль.

  • Блохер

    Блохер
    4 часа назад

    Классный девайс. Крайне востребовано приложение "РПЦ-онлайн". Бизнес-идея, дарю.

  • valdemarushka

    valdemarushka
    4 часа назад

    Потом самолёт.

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    К концу 2017 года партия ПАФОС так же намерена выпустить коллекционную партию гаджетов.

  • Unwritten

    Unwritten
    4 часа назад

    со встроенными иконками

  • Dzhur

    Dzhur
    4 часа назад

    Разве это смартфон? Вполне обычный сотовый телефон. Только золотой.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    3 часа назад

    Видать попам простого телефона мало. Для связи с богом и коллегами по религиозному бизнесу необходим престижный - золотой с бриллиантами. Коль есть спрос, то есть и предложение.

    И всё ЭТО - прикрываясь ВЕРОЙ!(

  • Евлеслав

    Евлеслав
    3 часа назад

    Весьма заурядный по характеристикам аппарат в пафосной шкурке. Видал я такие гаджеты стоимость выше мильона, не нашедших хозяев, и пока продавались, морально и физически устаревали. Весьма рискованный и абсурдный продукт.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    3 часа назад

    Евлеслав

    Весьма заурядный по характеристикам аппарат в пафосной шкурке. Видал я такие гаджеты стоимость выше мильона, не нашедших хозяев, и пока продавались, морально и физически устаревали. Весьма рискованный и абсурдный продукт.



    Здесь будет важен престиж(гордыня, понты корявые). Золото с брюликами никогда не устаревает. А простая трубка 2000 года именно для связи ничем не хуже сегодняшних навороченных смартфонов

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    3 часа назад

    Скорее всего фэйк. Так как Амуринфо продолжает размещать публикации, не подписывая откуда источник новости, то желтизна ресурса, работает на прежней схеме. Хотя с Нового года, для СМИ запрещено подобное действо.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    3 часа назад

    Лента ру — тоже не источник официальной прессы.

  • Nabivachev

    Nabivachev
    2 часа назад

    Сергей вокалист

    Скорее всего фэйк. Так как Амуринфо продолжает размещать публикации, не подписывая откуда источник новости, то желтизна ресурса, работает на прежней схеме. Хотя с Нового года, для СМИ запрещено подобное действо.



    не фейк, вот сайт производителя

    http://gresso.ru/gresso-meridian-pravoslavie/

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    То что снаружи золото, брильянты - уже не удивили. А вот как они смогли для депутатов предустановленную контактную книгу с телефонами всех депутатов сделать у меня вопрос. Все в рамках законодательства?

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