К Крещению для россиян выпустили православный смартфон

Фото: lenta.ru

Компания Gresso, специализирующаяся на создании люксовых смартфонов, представила коллекцию гаджетов, посвященную Русской православной церкви, сообщает «Лента.ру». Цена смартфона с золотыми кнопками составляет 380 тысяч рублей, с бриллиантовыми — 1,5 миллиона.

Выход линейки приурочен к празднику Крещения. Бронзовый корпус смартфонов покрыт сусальным золотом. На обратной стороне гаджета выгравирован христианский крест и надпись «Спаси и сохрани». Всего было изготовлено 988 экземпляров таких устройств.

В ноябре 2016 года фирма анонсировала выход специальной коллекции телефонов специально для депутатов Госдумы России. Главная отличительная особенность серии – предустановленная записная книжка с телефонами фракций, комитетов и управлений нижней палаты парламента, телефонными номерами каждого из 450 депутатов, а также телефонами членов Совета Федерации и других государственных ведомств.

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#религия #технологии

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