Найден новый способ защиты банковских карт: обзор прессы

Фото: bportal.ru

О чем пишут СМИ, читатели узнают из обзора прессы, который подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин. Так, например, его заинтересовала информация об участии благовещенских школьников в международной битве знаний; о читателе, который сдал в библиотеку книгу, взятую еще его прабабушкой; о проблемах озера Байкал.

Очень интересно

В «Амурской правде» стоит обратить внимание на первостраничный репортаж о крещенских купаниях. В числе тех, кто обжег себя ледяной водой, замечены и сотрудники главной газеты области. Особо отмечается, что они сделали это добровольно. Если бы не снег, окружающий «купантов», то по счастливым лицам на фото можно было бы подумать, что съемки велись на жарких южных пляжах. Поежившись и пробормотав: «Бр-р», Павел Андреевич изучил под заголовком «Социальная WhatsApp-эпидемия» мнение Ирины Ворошиловой о том, почему люди вместо обычного нормального теплого – человеческого! – общения предпочитают обмениваться безликими поздравительными открытками.

Полный абзац

В «Комсомольской правде» читатели, конечно, прочтут откровения бывшей жены Армена Джигарханяна, рассказавшей о том, что артист изменял ей все 15 лет, пока она находилась в Америке. То есть она жила в Америке, вела домашнее хозяйство Армена Борисовича, обстирывала его, отглаживала рубашки, варила борщи, а он в свое удовольствие занимался каким-то искусством в далекой холодной Москве, нагло изменяя благоверной…

Будучи безмерно обиженной и оскорбленной в своих лучших чувствах, экс-супруга артиста не желает делить с ним деньги, вырученные от продажи недвижимости в США.

Не пропусти

Газета «Благовещенск» сегодня носит ярко выраженный гуманитарный характер. На ее страницах – публикация о том, как благовещенские школьники завоевали призовые места в международной битве знаний – раз. О том, что школа № 11 встречает свое 70-летие в новом статусе: она стала лицеем – это два. Об экологических и спортивных планах мэрии – это три.

Ну и четвертое – о 40-летии амурской писательской организации. Торжества по этому поводу в разном формате продлятся целый год.

Оп-паньки

Еженедельник «Панорама» рассказал о том, как совесть заела некоего американца, и он сдал в библиотеку книгу, которую взяла почитать его прабабушка 100 лет назад.

После ухода бабуси в мир иной в конце прошлого века книга была обнаружена при разборе всякого хлама. Кто-то из домашних счел ее семейной реликвией, и издание опять задержалось в семье на 20 лет. И лишь совсем недавно хозяину приснилось, что он совершает грех, не возвращая должок. Что интересно, в библиотеке сохранился документ о том, что книга была выдана на руки. Библиотекари проявили благородство и не стали штрафовать за просрочку.

Вам статья

В «Российской газете» обязательно стоит прочесть статью «Байкал бросает вызов» – главная газета страны уже который раз заостряет внимание на проблемах главного озера планеты. Правда, количество публикаций заставляет подозревать, что эти материалы-обращения тщетны.

Ну и очень настораживающая заметка «Лево руля» – о предложении запретить машины, в которых водитель сидит «не с той стороны». Причем предлагается запретить не только покупку, ввоз в страну и продажу, но и эксплуатацию. Каково?!

На посошок

Напоследок – «Российская газета-Неделя», рассказывающая о том, что найден новый способ защиты банковских карт. Правда, думает обозреватель, если найден новый способ защиты, то скоро хакеры найдут и новые способы взлома.

Еще о том, что скоро можно будет снимать деньги из банкомата и без пластиковых карт: достаточно будет сканировать пальчик или сетчатку глаза. А еще можно будет дунуть в трубочку – как известно, и дыхание у человека столь же индивидуально, как и голос, и рисунок на коже… Вот только не пишут, как быть, если дуть придется после выходных.

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