CNN представил сценарий последствий убийства Трампа во время инаугурации

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Телеканал CNN показал в своём эфире репортаж, в котором смоделировал последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. Автор материала, журналист Брайан Тодд, отталкивался в своих фантазиях от возможного покушения на Трампа, вице-президента и высших лиц Конгресса, передаёт «Лента.ру».

По словам автора репортажа, согласно Конституции США, если глава государства и вице-президент будут убиты или по какой-то причине не смогут исполнять свои обязанности, то их заменит спикер палаты представителей. Если покушение затронет и его, то пост достанется временному президенту Сената, а затем министрам, начиная с госсекретаря.

Тодд также напомнил, что в момент инаугурации Трампа свои полномочия уже сложат министры действующего президента Барака Обамы, включая госсекретаря Джона Керри. Однако его вероятный преемник Рекс Тиллерсон пока не утверждён в должности сенатом, поэтому его обязанности временно будет исполнять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Том Шеннон (представитель администрации Обамы).

В репортаже говорится о том, что на случай непредвиденных ситуаций в стране выбирается так называемый «дежурный преемник» – один из министров, который не присутствует на инаугурации и находится под охраной в отдалённом месте.

Церемония инаугурации Дональда Трампа состоится в пятницу, 20 января.

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#политика #США

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