70 % амурских бизнесменов придётся установить онлайн-кассы

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Амурские власти прокомментировали ситуацию с переходом бизнесменов на онлайн-кассы. По утверждению чиновников, новый закон не коснётся 600 населённых пунктов региона с численностью менее 10 000 человек. Но в итоге, как выяснило Амур.инфо, нововведение затронет крупные точки, в которых проживает большинство амурчан и где сосредоточено бизнес-сообщество.

Онлайн-кассы можно не применять в населённых пунктах с численностью менее 10 000 человек, сообщает пресс-служба областного правительства. Часть налогоплательщиков должна перейти на онлайн-кассы до 1 июля 2017 года. В Амурской области выделят 600 населённых пунктов, или 94,8 % от общего количества в регионе, где предпринимателей не обяжут внедрять технологии.

В регионе подготовлен проект «Об утверждении перечня местностей на территории Амурской области, удалённых от сетей связи, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных». Такой перечень может утверждать каждый субъект. В настоящее время амурский законопроект проходит согласование.

«Но масштаб проблем, получается, занижается. Очевидно, что в городах у нас сосредоточена половина населения области. В них же основная торговля. Давайте проведём небольшие подсчёты, посмотрим цифры. Получается, что в перечисленных вами пунктах с населением больше 10 тысяч человек проживает почти 60 % населения. Эти люди, выходит, будут ходить в торговые точки, оборудованные онлайн-кассами», – дал комментарий ИА «Амур.инфо» председатель амурского отделения общественной организации «Опора России» Борис Белобородов.

Амур.инфо подсчитало, количество предпринимателей, которым всё-таки придётся устанавливать в торговых точках онлайн-кассы, откуда все данные будут поступать в налоговую службу в режиме реального времени.

Благовещенск, Белогорск, Зея, Райчихинск, Свободный, Тында, Шимановск, Завитинск, посёлки городского типа Магдагачи и Прогресс – в этих населённых пунктах численность населения, по данным Амурстата, превышает 10 000 человек.

Наименование населённого пункта Численность населения (тыс.чел.) Благовещенск 229 713 Белогорск 67 303 Свободный 54 536 Тында 33 450 Зея 23 734 Райчихинск 20 483 Шимановск 18 810 Прогресс 12 163 Завитинск 10 830 Магдагачи 10 122

В этой десятке проживает 481 144 амурчанина, больше половины населения Амурской области, или 58 % (всего в регионе 805 689 человек, 542 240 человек – городское население, 263 449 человек – сельское).

В Амурской области, по данным на 2016 год, количество индивидуальных предпринимателей – 20 093.

Наименование населённого пункта Число индивидуальных предпринимателей Благовещенск 8 041 Белогорск 1 577 Тында 1 253 Свободный 1 108 Зея 844 Райчихинск 413 Шимановск 375 Прогресс 218 Завитинск 212 Магдагачи 192

В целом в этих десяти пунктах – 14 233 бизнесмена, или 71 % от общего числа во всей Амурской области. Получается, большинству придётся-таки установить онлайн-кассы.

Законодатель предусмотрел поэтапный переход. С 1 февраля 2017 года налоговые органы перестанут регистрировать кассовую технику старого образца, а с 1 июля 2017 года предприниматели будут работать с новой кассовой техникой, иначе грозят штрафы.

«С 1 июля все торговые точки будут вынуждены модернизировать оборудование, устанавливать его будут все, но только в крупных городах региона придётся передавать данные, устанавливая онлайн-кассы. Все остальные обновят контрольно-кассовую технику, но затраты будут не масштабны. Законопроект с перечнем территорий Приамурья сейчас проходит согласование, на следующей неделе он должен выйти. Конечно, с переходом на онлайн-кассы могут быть нюансы, и, если будут проблемы, их решать нужно уже будет, рассматривая на практике», – прокомментировал предприниматель, председатель правления Ассоциации контрольно-кассовой техники по Амурской области Игорь Сидорик.

В связи с нововведениями некоторые амурские бизнесмены опасаются разорения и считают, что введение кассовых аппаратов с выходом в Интернет обернётся проблемами. В бизнес-сообществе считают, что государство должно субсидировать затраты на внедрение новой техники. Некоторые предприниматели даже считают, что легче обанкротиться и уверены, что с принятием закона бонусы получат все, кроме них самих.

Дискаунтерам с комплексной автоматизацией нужны фискальные регистраторы, магазинам с небольшим ассортиментом – смарт-терминал на базе андроид. За него попросят около 26 тысяч рублей. Фискальный регистратор стоит от 17,5 тысячи. Ниже стоимость кнопочного терминала, но они для небольших магазинчиков. Перечисленное оборудование нужно присоединить к каждой кассе, подключить к Интернету. Расходы потребуются и на новое программное обеспечение, и ежегодное обслуживание. Оператору фискальных данных, который будет передавать информацию в налоговую, тоже придётся платить.

Одна из благовещенских предпринимателей потратила около 700 000 рублей на обновление двух касс, покупку компьютеров и подключение к ЕГАИС.

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#торговля #экономика

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