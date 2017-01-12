70 % амурских бизнесменов придётся установить онлайн-кассы
Амурские власти прокомментировали ситуацию с переходом бизнесменов на онлайн-кассы. По утверждению чиновников, новый закон не коснётся 600 населённых пунктов региона с численностью менее 10 000 человек. Но в итоге, как выяснило Амур.инфо, нововведение затронет крупные точки, в которых проживает большинство амурчан и где сосредоточено бизнес-сообщество.
Онлайн-кассы можно не применять в населённых пунктах с численностью менее 10 000 человек, сообщает пресс-служба областного правительства. Часть налогоплательщиков должна перейти на онлайн-кассы до 1 июля 2017 года. В Амурской области выделят 600 населённых пунктов, или 94,8 % от общего количества в регионе, где предпринимателей не обяжут внедрять технологии.
В регионе подготовлен проект «Об утверждении перечня местностей на территории Амурской области, удалённых от сетей связи, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных». Такой перечень может утверждать каждый субъект. В настоящее время амурский законопроект проходит согласование.
«Но масштаб проблем, получается, занижается. Очевидно, что в городах у нас сосредоточена половина населения области. В них же основная торговля. Давайте проведём небольшие подсчёты, посмотрим цифры. Получается, что в перечисленных вами пунктах с населением больше 10 тысяч человек проживает почти 60 % населения. Эти люди, выходит, будут ходить в торговые точки, оборудованные онлайн-кассами», – дал комментарий ИА «Амур.инфо» председатель амурского отделения общественной организации «Опора России» Борис Белобородов.
Амур.инфо подсчитало, количество предпринимателей, которым всё-таки придётся устанавливать в торговых точках онлайн-кассы, откуда все данные будут поступать в налоговую службу в режиме реального времени.
Благовещенск, Белогорск, Зея, Райчихинск, Свободный, Тында, Шимановск, Завитинск, посёлки городского типа Магдагачи и Прогресс – в этих населённых пунктах численность населения, по данным Амурстата, превышает 10 000 человек.
|Наименование населённого пункта
|Численность населения (тыс.чел.)
|Благовещенск
|229 713
|Белогорск
|67 303
|Свободный
|54 536
|Тында
|33 450
|Зея
|23 734
|Райчихинск
|20 483
|Шимановск
|18 810
|Прогресс
|12 163
|Завитинск
|10 830
|Магдагачи
|10 122
В этой десятке проживает 481 144 амурчанина, больше половины населения Амурской области, или 58 % (всего в регионе 805 689 человек, 542 240 человек – городское население, 263 449 человек – сельское).
В Амурской области, по данным на 2016 год, количество индивидуальных предпринимателей – 20 093.
|Наименование населённого пункта
|Число индивидуальных предпринимателей
|Благовещенск
|8 041
|Белогорск
|1 577
|Тында
|1 253
|Свободный
|1 108
|Зея
|844
|Райчихинск
|413
|Шимановск
|375
|Прогресс
|218
|Завитинск
|212
|Магдагачи
|192
В целом в этих десяти пунктах – 14 233 бизнесмена, или 71 % от общего числа во всей Амурской области. Получается, большинству придётся-таки установить онлайн-кассы.
Законодатель предусмотрел поэтапный переход. С 1 февраля 2017 года налоговые органы перестанут регистрировать кассовую технику старого образца, а с 1 июля 2017 года предприниматели будут работать с новой кассовой техникой, иначе грозят штрафы.
«С 1 июля все торговые точки будут вынуждены модернизировать оборудование, устанавливать его будут все, но только в крупных городах региона придётся передавать данные, устанавливая онлайн-кассы. Все остальные обновят контрольно-кассовую технику, но затраты будут не масштабны. Законопроект с перечнем территорий Приамурья сейчас проходит согласование, на следующей неделе он должен выйти. Конечно, с переходом на онлайн-кассы могут быть нюансы, и, если будут проблемы, их решать нужно уже будет, рассматривая на практике», – прокомментировал предприниматель, председатель правления Ассоциации контрольно-кассовой техники по Амурской области Игорь Сидорик.
В связи с нововведениями некоторые амурские бизнесмены опасаются разорения и считают, что введение кассовых аппаратов с выходом в Интернет обернётся проблемами. В бизнес-сообществе считают, что государство должно субсидировать затраты на внедрение новой техники. Некоторые предприниматели даже считают, что легче обанкротиться и уверены, что с принятием закона бонусы получат все, кроме них самих.
Дискаунтерам с комплексной автоматизацией нужны фискальные регистраторы, магазинам с небольшим ассортиментом – смарт-терминал на базе андроид. За него попросят около 26 тысяч рублей. Фискальный регистратор стоит от 17,5 тысячи. Ниже стоимость кнопочного терминала, но они для небольших магазинчиков. Перечисленное оборудование нужно присоединить к каждой кассе, подключить к Интернету. Расходы потребуются и на новое программное обеспечение, и ежегодное обслуживание. Оператору фискальных данных, который будет передавать информацию в налоговую, тоже придётся платить.
Одна из благовещенских предпринимателей потратила около 700 000 рублей на обновление двух касс, покупку компьютеров и подключение к ЕГАИС.
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