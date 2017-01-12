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70 % амурских бизнесменов придётся установить онлайн-кассы

70 % амурских бизнесменов придётся установить онлайн-кассы
Фото: saltday.ru

Амурские власти прокомментировали ситуацию с переходом бизнесменов на онлайн-кассы. По утверждению чиновников, новый закон не коснётся 600 населённых пунктов региона с численностью менее 10 000 человек. Но в итоге, как выяснило Амур.инфо, нововведение затронет крупные точки, в которых проживает большинство амурчан и где сосредоточено бизнес-сообщество.

Онлайн-кассы можно не применять в населённых пунктах с численностью менее 10 000 человек, сообщает пресс-служба областного правительства. Часть налогоплательщиков должна перейти на онлайн-кассы до 1 июля 2017 года. В Амурской области выделят 600 населённых пунктов, или 94,8 % от общего количества в регионе, где предпринимателей не обяжут внедрять технологии.

В регионе подготовлен проект «Об утверждении перечня местностей на территории Амурской области, удалённых от сетей связи, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательную передачу фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных». Такой перечень может утверждать каждый субъект. В настоящее время амурский законопроект проходит согласование.

«Но масштаб проблем, получается, занижается. Очевидно, что в городах у нас сосредоточена половина населения области. В них же основная торговля. Давайте проведём небольшие подсчёты, посмотрим цифры. Получается, что в перечисленных вами пунктах с населением больше 10 тысяч человек проживает почти 60 % населения. Эти люди, выходит, будут ходить в торговые точки, оборудованные онлайн-кассами», – дал комментарий ИА «Амур.инфо» председатель амурского отделения общественной организации «Опора России» Борис Белобородов.

Амур.инфо подсчитало, количество предпринимателей, которым всё-таки придётся устанавливать в торговых точках онлайн-кассы, откуда все данные будут поступать в налоговую службу в режиме реального времени.

Благовещенск, Белогорск, Зея, Райчихинск, Свободный, Тында, Шимановск, Завитинск, посёлки городского типа Магдагачи и Прогресс – в этих населённых пунктах численность населения, по данным Амурстата, превышает 10 000 человек.

Наименование населённого пункта Численность населения (тыс.чел.)
Благовещенск 229 713
Белогорск 67 303
Свободный 54 536
Тында 33 450
Зея 23 734
Райчихинск 20 483
Шимановск 18 810
Прогресс 12 163
Завитинск 10 830
Магдагачи 10 122

В этой десятке проживает 481 144 амурчанина, больше половины населения Амурской области, или 58 % (всего в регионе 805 689 человек, 542 240 человек – городское население, 263 449 человек – сельское).

В Амурской области, по данным на 2016 год, количество индивидуальных предпринимателей – 20 093.

Наименование населённого пункта Число индивидуальных предпринимателей
Благовещенск 8 041
Белогорск 1 577
Тында 1 253
Свободный 1 108
Зея 844
Райчихинск 413
Шимановск 375
Прогресс 218
Завитинск 212
Магдагачи 192

В целом в этих десяти пунктах – 14 233 бизнесмена, или 71 % от общего числа во всей Амурской области. Получается, большинству придётся-таки установить онлайн-кассы.

Законодатель предусмотрел поэтапный переход. С 1 февраля 2017 года налоговые органы перестанут регистрировать кассовую технику старого образца, а с 1 июля 2017 года предприниматели будут работать с новой кассовой техникой, иначе грозят штрафы.

«С 1 июля все торговые точки будут вынуждены модернизировать оборудование, устанавливать его будут все, но только в крупных городах региона придётся передавать данные, устанавливая онлайн-кассы. Все остальные обновят контрольно-кассовую технику, но затраты будут не масштабны. Законопроект с перечнем территорий Приамурья сейчас проходит согласование, на следующей неделе он должен выйти. Конечно, с переходом на онлайн-кассы могут быть нюансы, и, если будут проблемы, их решать нужно уже будет, рассматривая на практике», – прокомментировал предприниматель, председатель правления Ассоциации контрольно-кассовой техники по Амурской области Игорь Сидорик.

В связи с нововведениями некоторые амурские бизнесмены опасаются разорения и считают, что введение кассовых аппаратов с выходом в Интернет обернётся проблемами. В бизнес-сообществе считают, что государство должно субсидировать затраты на внедрение новой техники. Некоторые предприниматели даже считают, что легче обанкротиться и уверены, что с принятием закона бонусы получат все, кроме них самих.

Дискаунтерам с комплексной автоматизацией нужны фискальные регистраторы, магазинам с небольшим ассортиментом – смарт-терминал на базе андроид. За него попросят около 26 тысяч рублей. Фискальный регистратор стоит от 17,5 тысячи. Ниже стоимость кнопочного терминала, но они для небольших магазинчиков. Перечисленное оборудование нужно присоединить к каждой кассе, подключить к Интернету. Расходы потребуются и на новое программное обеспечение, и ежегодное обслуживание. Оператору фискальных данных, который будет передавать информацию в налоговую, тоже придётся платить.

Одна из благовещенских предпринимателей потратила около 700 000 рублей на обновление двух касс, покупку компьютеров и подключение к ЕГАИС.

Просмотров всего: 1707

#торговля #экономика

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Внучка деда

    Внучка деда
    5 часов назад

    http://www.amur.info/news/2017/01/20/120268

  • Внучка деда

    Внучка деда
    5 часов назад

    Собственно про что вчера и говорила, что сельские ларьки никто не будет обязывать покупать дорогое оборудование

  • Внучка деда

    Внучка деда
    5 часов назад

    Там онлайн-кассой служат счеты и коробочка от туфлей)))

  • geka22

    geka22
    2 часа назад

    Регистрируешь ИПшечку в Чигирях - профит

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    2 часа назад

    ...ИПэшичку ты можешь хоть в Грязнушке зарегистрировать. только касса будет по месту продажи товара. это пройденный этап...

  • Mehta

    Mehta
    2 часа назад

    35000-00 удовольствие.

  • Amur28Rus

    Amur28Rus
    1 час назад

    п.Серышево крупно повезло: всего 42 человека не хватило до 10 тысяч.

  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    Все таки решили искоренить малый бизнес, а как же слова указ или приказ президента не кошмарить бизнес??? Или те кто принимает законы не в курсе??? А может у них просто нет телевизора и откуда им знать о планах президента.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    За пять лет количество индивидуальных предпринимателей в розничной торговле в Приамурье сократилось более чем на 2000 человек. Сам был такой. Завязал и гора с плеч.Они каждый год новые схемы отьема денег придумывают. Кассы уже 4й раз меняют по требованиям. И за все платить надо.

  • Okean555

    Okean555
    1 час назад

    зачем онлайн кассы? трансляцию платежей будут вести на сайте изберкома??

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Okean555

    зачем онлайн кассы? трансляцию платежей будут вести на сайте изберкома??



    Для того чтобы предприниматели не смогли мимо налогов пройти, а так пробил чек, он автоматически ушел в налоговую

  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    Amur28Rus

    п.Серышево крупно повезло: всего 42 человека не хватило до 10 тысяч.



    главное теперь заморозить рождаемость, повысить смертность и поставить посты, чтобы даже мышь не прошмыгнула, а то мало ли какие переселенцы, а платить придется всем и продавцам и покупателям.

  • sok5074

    sok5074
    1 час назад

    жаль сковородино не попало в список, вот бы интерсно было посмотреть на жалобы местных хапуг

  • Uncore

    Uncore
    1 час назад

    70 % АМУРСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ ПРИДЁТСЯ - падеж что-то не вяжется в заголовке

  • Хмык

    Хмык
    58 минут назад

    Uncore

    70 % АМУРСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ ПРИДЁТСЯ - падеж что-то не вяжется в заголовке



    Да по фиг. А вот то, что у бизнесменов падеж начнется, это уже хужее.



  • nerro

    nerro
    57 минут назад

    Uncore

    70 % АМУРСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ ПРИДЁТСЯ - падеж что-то не вяжется в заголовке



    семидесяти процентам

  • Токарев

    Токарев
    51 минута назад

    sok5074

    жаль сковородино не попало в список, вот бы интерсно было посмотреть на жалобы местных хапуг



    А вам не кажется, что ''местные хапуги'' включат в стоимость товара и онлайн-кассы??? И за все это вы же и заплатите.От веселья то у вас будет.Ну нужно же хоть чуть чуть соображать.

  • Noir

    Noir
    37 минут назад

    Все дорожает, налоги повышают, бензин растет, зарплата на месте, прожиточный минимум уменьшается - как тут разобраться то и где логика?

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    10 минут назад

    государство уже само ничего не дает, только высасывает. не кормит дойную корову. как можно такой дебилизм допускать. ведь так страна будет развалена просто. почему у мужей государевых нет элементарной тямы. не трогайте народ и коммерсантов. сами вывозите, а не за счет народа. Выдайте нормальные условия для развития бизнеса, а потом. доите. Нет надо и условия хуже сделать и доить в два раза интенсивней. ЭТО ЖЕ б... бредятина полнейшая

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