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Ясно, холодно, ветер слабый: прогноз погоды в Амурской области на 20 января

Ясно, холодно, ветер слабый: прогноз погоды в Амурской области на 20 января
Фото: livejournal.com

В Амурской области в пятницу, 20 января, переменно облачно, без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Столбики ртутных термометров опустятся до минус 18-23 градусов, по северу – до 32 градусов.

В Благовещенске скорость северо-западного ветра составит 3 метра в секунду. Днем температура воздуха будет держаться на уровне 16…18 градусов, ночью опустится до 32, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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