20 января – юбилей «Императрицы» и «Угонщицы» российской эстрады

Фото: starhit.ru

20 января 1952 года родилась популярная певица, народная артистка России Ирина Аллегрова. «Императрица», «Неоконченный роман», «Фотография 9х12», «Странник», «Угонщица», «Все мы, бабы – стервы», «Я тучи разведу руками» – хиты Аллегровой известны всей стране и популярны по сей день.

«Я, наверное, ненормальная... Только такие люди могут чего-то добиться в жизни. Однако не путайте с вменяемостью – здесь у меня всё отлично», – говорит о себе певица. Она называет себя счастливой по многим причинам: «Моя семья со мной, я вырастила прекрасную, умную дочь, а она подарила мне замечательного внука. Счастлива, что есть друзья, хоть их мало, но они настоящие, им можно позвонить в любое время суток – это реальная дружба».

* * *

Оказывается, я люблю землю.

Но может ли сказать: «Я люблю землю» -

тот, кто ни разу её не пахал?

Я её не пахал.

Оказывается, это и есть моя единственная платоническая любовь.

115 лет назад родился турецкий писатель, поэт Назым Хикмет. Хикмет ввёл в турецкую поэзию так называемый свободный стих (верлибр), концептуально отмежевавшись от «силлабических поэтов». На поэта заметно повлияли советские футуристы, особенно Маяковский. Ораторская манера письма и патетичность, присущие его ранним стихам, позднее уступили место глубокой лиричности. Велико влияние Назыма Хикмета на современную турецкую поэзию, где с его именем связано целое направление. «У них – Пушкин, у нас – Хикмет», – писали о нём соотечественники.

* * *

80 лет сегодня исполняется со дня рождения первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. При Шаймиеве Татарстан вышел на второе место в РФ по объёму сельскохозяйственной продукции (после Краснодарского края), на шестое место по объёму ВРП и на первое – по строительству жилья на душу населения. В 2010 году Минтимер Шаймиев отметил, что главным итогом своего президентства он считает изменение отношения к народу Татарстана и то, что Татарстан сыграл огромную роль в сохранении целостности Российской Федерации в годы перестройки.

* * *

Помимо Ирины Аллегровой, своё 65-летие сегодня отмечают ещё два деятеля искусства.

20 января 1952 года родился Пол Стэнли, американский музыкант, ритм-гитарист и вокалист рок-группы Kiss. Вместе с Джином Симмонсом Стэнли является одним из основателей группы, а также автором и соавтором большинства хитовых композиций Kiss – Rock and Roll All Night, Detroit Rock City, I Was Made For Lovin' You, I Want You, Love Gun, Creatures Of The Night, Crazy Crazy Nights, Forever и многих других.

* * *

Ещё один юбилей – у известного российского кинорежиссёра и сценариста, преподавателя ВГИК Владимира Хотиненко. «Зеркало для героя», «Макаров», «Мусульманин», «По ту сторону волков», «72 метра», «1612», «Поп», «Достоевский», «Бесы» – эти и другие фильмы мастера стали настоящим украшением современного российского кинематографа.

Просмотров всего: 675

#история #культура #музыка #политика #праздники

распечатать