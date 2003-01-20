Создали союз борьбы с анархией: история Приамурья

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Амурский союз борьбы с анархией был создан в Благовещенске в 1918 году. Исполком союза возглавил штабс-капитан Т. И. Языков. Организация просуществовала меньше месяца.

В 1920-м в Благовещенске закрыл работу VII круг (съезд) Амурского казачьего войска. В ходе заседаний, продолжавшихся с 16 декабря 1919 года, был заслушан отчёт войсковой управы, рассмотрены вопросы хозяйственной жизни войска, избраны новый состав войсковой управы и атаман. Съезд высказался за прекращение гражданской войны и поддержал предложение созвать областной съезд всех слоёв населения и на общедемократической основе сформировать органы власти Приамурья.

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К 20 января 1930 года для поездки на постоянную работу в колхозы завербовано 117 рабочих-производственников Амурского округа.

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20 января 1940 года завершил работу пленум областного комитета ВКП(б). Его участники обсудили вопросы о росте рядов партии, о ходе подготовки к весеннему севу и выполнении плана лесозаготовок трестами «Амурсклес» и «Дальтранслес».

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20 января 1962 года на базе архивного отдела УВД организован архивный отдел в составе Амурского облисполкома.

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1966 год. Прошёл областной слёт сельских механизаторов. Участие в нём приняли более 600 человек.

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20 января 1967 года Амурскую область посетил член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель Председателя Совета Министров СССР Д. С. Полянский. Он побывал на строительстве Зейской ГЭС, Благовещенском заводе крупнопанельного домостроения, швейной фабрике, кондитерском объединении «Зея», а также посетил сельскохозяйственный институт.

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В 1972 году 20 января заседали передовики сельского хозяйства. В Благовещенске прошло областное совещание, на котором делегаты рассмотрели задачи работников сельского хозяйства по увеличению производства и заготовок продукции земледелия и животноводства в 1972 году. Амурской области было вручено переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, присуждённое за успешное проведение уборки и сверхплановую продажу зерна государству в 1971-м.

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20 января 1984 года в Москву на Ярославский вокзал прибыл точно по расписанию первый пассажирский поезд № 13, сформированный в Тынде. А по байкальскому тоннелю прошёл первый грузовой поезд. В этот же день налажена надёжная автоматическая телефонная связь между Москвой и Тындой.

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2003 год. В этот день решено, что Первомайский парк больше не принадлежит Дальневосточной Продовольственной компании. Парк передали в муниципальную собственность, и Первомайский парк стал филиалом Городского.

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2006 год. Тамбовский район, где мёрзли жители Козьмодемьяновки, отметил своё 80-летие. Несмотря на все последние события, в районном центре 20 января торжественно отметили юбилей. Поздравить тамбовчан приехали губернатор и главы многих районов. «Я лично считаю, что это праздник не депутатов, а простых тружеников, которые своими руками закладывают основу экономики вашего района», – отметил в поздравлении губернатор Леонид Коротков.

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2009 год. В амурском театре актёра и куклы вёлся ремонт большого зрительного зала. Ремонт здания начался шесть лет назад, к 2010 году работы планировали завершить.

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2010 год. У школьников и учителей села Заречное в Белогорском районе появилась новая школа. Всего здание способно принять до 200 ребят. Учебного заведения в Заречном не было почти три года. Прежнее здание школы признали аварийным. Дети учились в сельсовете и фельдшерском пункте. Новую школу строили почти 20 лет – хронически не было денег на достройку.

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#Дальний Восток #жизнь #история

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