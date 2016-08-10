На 16-летие «Альфа-канал» вновь приглашает народных ведущих

«Альфа-канал» объявляет кастинг народных ведущих. В свой день рождения всем желающим предлагают стать лицами программы «Сканер», «Альфа-новости», «Погода» и «Простые вопросы».

«На самом деле – это такой подарок для наших зрителей, возможность посмотреть кухню, посмотреть, как это происходит. Одно дело сидеть дома и смотреть новости. Другое – дело их провести. Все думают – это очень легко. Когда смотрят нас наши зрители, думают: Ой, я б смог. отлично! Мы ждем вас», – пригласила желающих программный директор «Альфа-канала» Нино Кохреидзе.

Не важно кто ты: врач, учитель, инженер или строитель, а может быть студент. «Альфа-канал» ждет тебя. Кастинг начнется в 10:00, 4 февраля в офисе телекомпании по адресу: улица Шимановского, 27. Там главные редакторы программ проведут индивидуальное собеседование с каждым. По его итогам жюри выберет тех, кто пройдет во второй тур. А 5 февраля для полуфиналистов состоятся видео-пробы.

«В новостях должна быть хорошая дикция, хороший голос, умение держаться перед камерой. Что касается «Простых вопросов». Здесь важно, во-первых, думать, мыслить, взаимодействовать со своим собеседником. Я задаю им вопросы, я смотрю, как они реагируют на мои вопросы. Насколько у них быстрая реакция. Насколько они интересно отвечают», – объяснила сложности конкурса продюсер программы «Простые вопросы» Оксана Руденко.

В течение следующей недели, с 6 по 11 февраля, с финалистами будут работать непосредственно ведущие программ. Они раскроют новичкам секреты ведения эфира, расскажут и покажут, как вести себя на съемке, читать с суфлера и не бояться камеры.

«Самое главное – это, конечно, настроиться. Не надо сврехсерьезности, суперулыбчивости. Ты должен быть нейтральный человек, который понимает, что в жизни, к сожалению, не все идеально. Нужно об этом говорить, нужно это показывать, чтобы другие не совершал каких-то ошибок», – дал совет ведущий программы «Сканер» Макс Ивановский.

Для кого-то этот конкурс может стать переломным моментом в жизни. Хотя, «Альфа-канал» не предлагает победителям постоянную работу. Но как знать?

В 2009 году попробовать свои силы на кастинг пришел нынешний ведущий программы «Альфа-новости» Александр Чернобаев. Тогда, как и сейчас, он занимался производством изделий из резины, строительством. Кризис подтолкнул попробовать себя на телевидении. Спустя несколько месяцев после участия в конкурсе «Народный ведущий» раздался звонок от руководства телекомпании. И вот уже восемь лет Александр после этой работы спешит поделиться новостями с благовещенцами .

«Утром я человек, который производит. В обед я человек, который занимается договорами и ведет переговоры. Вечером я ведущий. Это нормально. То есть, люди ходят куда-то, отдыхают. Ходят на рыбалку. Я не езжу на рыбалку. Я не ловлю рыбу. Ну, я вот ведущий», – рассказал Александр Чернобаев.

Программы с народными ведущими выйдут в эфир в понедельник, 13 февраля. Все выпуски будут опубликованы и на сайте Амур.инфо. Троих победителей определят по результатам народного голосования.

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