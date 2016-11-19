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19января
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В Благовещенске прошла областная конференция музейных работников

В Благовещенске прошла областная конференция музейных работников

В Амурском областном краеведческом музее прошла 28-я научно-практическая конференция. На ней обсуждали вопросы: как привлечь в музей больше посетителей, что нового произошло в районных музеях за минувший год и многие другие. Встречу музейных работников Приамурья посвятили современным проблемам и перспективам развития музейного дела.

Минувший год ознаменован для музеев российским Годом кино. Музеи все больше используют для работы мультимедийные технологии, различные квесты, игры, выездные лекции и практические занятия. В программе конференции обсуждение докладов по различным темам, совет директоров муниципальных музеев, экскурсия по новой – Албазинской – экспозиции.

«Мы всегда приезжаем на конференцию, потому что это такой кладезь , о котором не прочитаешь ни в каком Интернете, не вычитаешь ни в одном журнале. Поэтому всегда вдохновленные приезжаем, с новыми идеями, черпаем эти идеи, перемешиваем со своими и вдохновленные работаем до самого октября – до следующей научно-практической конференции. Нам хватает этого заряда!» – рассказала директор Поярковского районного краеведческого музея Елена Леонова.

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#культура

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