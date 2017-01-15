Над «сложными» подростками Белогорска возьмут шефство

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В Белогорске запустили новый проект «Наставник». С инициативой взять под общественную опеку находящихся в социально-опасном положении несовершеннолетних выступил Глава Белогорска Станислав Мелюков. В роли кураторов выступят белогорцы, способные своими деловыми и моральными качествами стать положительным примером для трудных подростков.

В настоящее время в Белогорске живут около 15 тысяч несовершеннолетних. Из них на учете в подразделении полиции по делам несовершеннолетних стоят 119 подростков. По данным сотрудников правоохранительных органов, в прошлом году на территории Белогорска 44 подростка совершили 37 преступлений. За 2016 год на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрели 484 дела в отношении нерадивых родителей, 368 - в отношении малолетних нарушителей.

Как правило, «львиную долю» несовершеннолетних правонарушителей составляют подростки из неблагополучных семей, отмечают специалисты. Исправить ситуацию может индивидуальная работа с несовершеннолетними из неблагополучных семей посредством закрепления за ними наставников для оказания положительного воспитательного воздействия, уверенны представители органов системы профилактики.

«Детям из неблагополучных семей зачастую не хватает авторитета старшего, – говорит замглавы по социальной политике Галина Бурмистрова. – Зачастую с ними нет рядом взрослого, который положительным примером способствовал бы тому, чтобы ребенок вставал на путь исправления. Важно уделить внимание конкретному ребенку, его проблемам, помочь разобраться в сложной ситуации, организовать досуг и занятость подростков. Этим и займутся шефы. Их задача – установить с несовершеннолетними взаимные доверительные отношения и быть для них положительным примером, в том числе в совместной деятельности в различных жизненных сферах».

В настоящее время разработан проект постановления об утверждении положения о наставничестве над несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении. Создана рабочая группа по реализации проекта. Определены 20 несовершеннолетних Белогорска, над которыми возьмут шефство. Это ребята в возрасте от 12 до 17 лет. Их родители дали согласие на закрепление за подростками общественных наставников. В ближайшей перспективе рабочей группе проекта предстоит определить наставников, сообщает пресс-служба администрация Белогорска.

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