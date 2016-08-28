В селе Чигири по вине застройщика люди живут в квартире с плесенью

В одном из домов в селе Чигири спустя полгода после заселения стены покрылись плесенью, стали промерзать комнаты. Как оказалось, стены в доме не были утеплены. Теперь строительная компания должна выплатить хозяевам квартиры 750 тысяч рублей на ремонт.

Стены в комнате покрыты плесенью, а в квартире постоянно царит холод. Спасаться приходится теплой одеждой и обогревателем. В этот дом многодетная семья Верезубовых переехала летом 2013 года, сразу после постройки. Жильё приобрели в ипотеку более чем за два миллиона рублей. Неприятный сюрприз ждал Верезубовых первой же зимой: квартира стала промерзать, а потолок и углы покрылись плесенью. Исправить ситуацию согласились в строительной компании – дом ещё находился на гарантии.

«Были высказывания, что мы неправильно эксплуатируем квартиру. Что мы не проветриваем, нас много – двое взрослых и трое детей. Обои все наши содрали, счистили плесень, обработали раствором против плесени, забелили и поклеили обои»,– рассказала Людмила Верезубова.

Ремонта хватило ненадолго – следующей зимой ситуация повторилась, только плесени стало больше, рассказывают хозяева. В этот раз застройщик – компания «Элит-строй» – делать в квартире ремонт отказался, несмотря на гарантию. Жильцы решили выяснить, почему на стенах прописались грибок и плесень и сделали экспертизу, причём, сразу трёх квартир. Потому что с такой же проблемой столкнулись и соседи семьи Верезубовых.

«Возможной причиной промерзания конструкций, а именно возникновения конденсата и плесени на внутренней поверхности в зоне вертикальных и горизонтальных примыканий стен, является отсутствие или некачественное выполнение теплоизоляции... Возможной причиной промерзания угловых соединений оконных блоков является некачественное выполнение монтажного шва, утепления откосов...», – сообщается в заключении экспертов.

По результатам экспертизы жилищная инспекция выдала предписание строительной компании устранить нарушения. В фирме на него не отреагировали, говорят хозяева квартиры. Тогда им пришлось обратиться в суд, в ходе которого была проведена ещё одна, независимая экспертиза.

«Сделала фирма заключение, что причина наших проблем в том, что монолитные пояса по перекрытиям выполнены без нужного утепления. То есть, просто бетоном залили, утеплителя там нет. У нас на кровле нет теплоизоляции, у нас нет утеплителя, там захлёст должен быть на стены – у нас этого ничего не было предусмотрено», – рассказала Людмила Верезубова.

Окна в квартире тоже без теплоизоляции и сделаны не по ГОСТу, оттого и промерзают, заключили эксперты. Перечисленные нарушения не помешали сдаче дома в эксплуатацию, потому что по закону, дома до трёх этажей Госстройнадзор не контролирует, объясняют юристы. Акт приёмки подписывают сами жильцы, которые не могут знать все тонкости строительства. По итогам экспертизы, в октябре 2016 года суд обязал строительную компанию выплатить семье Верезубовых более 750 тысяч рублей на устранение недочётов в квартире. Деньги жильцы так и не получили.

«Сейчас идёт исполнительное производство, в ходе которого компании дали возможность добровольно внести средства, компания этой возможностью не воспользовалась, в связи с чем судебные приставы наложили арест на их имущество и сейчас будет идти процедура оценки и выставления его на торги», – рассказал юрист Игорь Волобуев.

В фирме-застройщике «Элит-строй» комментарий мы так и не дали. А пока решается денежный вопрос – плесень продолжает съедать изнутри квартиру семьи Верезубовых. Черные пятна уже покрыли стену не только в комнате, но и на кухне и в ванной.

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