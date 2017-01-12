Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: главный редактор альманаха «Амур» и психотерапевт

Утром 20 января в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывает заведующий кафедрой литературы БГПУ, доктор филологических наук, профессор, главный редактор литературного альманаха «Амур» Александр Урманов. Тема беседы: Что и кого объединил под своей обложкой «Амур» №15. Ведущие: Олег Никитин, Нино Кохреидзе.

Днем в эфир выйдет программа «Кабинет психолога». Гость программы: психиатр, психотерапевт, психолог Максим Чекмарев. Ведущие Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов поговорят со специалистом на тему: «Синица в руках или журавль в небе?»

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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