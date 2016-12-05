На благовещенских катках незаконно требуют паспорт в качестве залога за коньки

Благовещенцы с легкостью отдают паспорт за коньки, а прокатчики с такой же легкостью забирают документ, хотя это незаконно. Под залог также просят оставить ценные вещи или документы. Как говорят сотрудники катков, много раз коньки уезжали вместе с отдыхающими в неизвестном направлении, поэтому приходится брать что-то взамен.

«Когда я сегодня пришел сюда, мне сказали – паспорт. Говорю, я не знал. Он так мне дал коньки эти», – поделился житель Благовещенска Сергей Макаров.

«Я не мог один взять коньки, надо со взрослым. Просили паспорт, какие-то деньги, бумажник, телефон оставить в долг. А в следующий раз мы купили коньки», – рассказал юный благовещенец Руслан Гасанов.

«Да, просят паспорт. Просто это везде, насколько я знаю», – добавила горожанка Ольга Заяц.

Сам сотрудник катка пояснил, что брать паспорт – это вынужденная мера. Много раз коньки уезжали вместе с отдыхающими в неизвестном направлении. А одна пара обходится прокатчику примерно в 2 тысячи рублей. По словам сотрудника, они могут взять под залог и другую ценную вещь.

«Может быть, случится такое, что не вернут залог», – сказала благовещенка.

«Надеемся, что ничего страшного не произойдет. Кредиты не возьмут», – поделился другой горожанин.

«Мы знаем, что нельзя, но вынуждены, потому что коньки воруют часто. И мы вот так делаем. И даже залог когда мы брали, люди тоже уходили. У нас до сих пор в милиции паспорт лежит, женщина со Сковородинского района уехала», – рассказала сотрудница катка Наталья.

«В статье 19.17 части 2 Кодекса об административном правонарушении сказано, что принятие в залог документа, удостоверяющего личность гражданина, в частности паспорта, влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей», – прокомментировала специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека.

Покупать коньки не всем по карману. Особенно если в семье несколько детей. Оставлять в залог деньги тоже не всегда возможно, например, для семьи из четырех человек залог составит 8 тысяч. Многие видят выход в том, чтобы отдать на время паспорт. Несмотря на то, что это незаконно, подобный вариант устраивает почти всех.

Просмотров всего: 579

#закон #отдых

распечатать