Певец Новиков, ставший фигурантом дела о мошенничестве, придумал, как вернуть деньги пайщикам

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Известный эстрадный исполнитель Александр Новиков смог найти инвестора для возмещения ущерба пайщикам жилого комплекса «Бухта-Квинс» в Екатеринбурге по делу о мошенничестве, фигурантом которого он является. Об этом сообщил сам певец журналистам, передаёт ТАСС.

«На сегодняшний день достигнуто соглашение, и мной найден инвестор и застройщик, которые готовы вернуть деньги пайщикам “Бухта-Квинс” путём выкупа паёв. Есть четыре потенциальных инвестора, один из них Алибек Исаев, стоимость завершения проекта жилого комплекса – 1,5 миллиарда рублей», – пояснил музыкант.

Как сообщало Амур.инфо, в декабре 2016 года Новикову было предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. По информации Свердловского областного суда, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершённом путем обмана доверия пайщиков жилого комплекса в Екатеринбурге. По данным следствия, ущерб от его действий составил около 36 миллионов рублей.

Изначально 23 декабря суд Екатеринбурга избрал для музыканта меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, однако Свердловский областной суд отпустил Новикова под подписку о невыезде.

Ранее Новиков уже имел проблемы с законом. В 1971 году он получил свой первый срок за драку, устроенную в ресторане. Новиков и его приятель заступились за официантку: мужчина, который отказался платить, набросился на неё с кулаками. Сам дебошир потом попал в больницу, а официантке достались его часы, которые Новиков и приятель, достав их из кармана лежащего без сознания мужчины, отдали ей. Новикову дали условный срок на год с обязательным привлечением к труду (в народе «химия»), во время которого он строил Дом быта в Нижнем Тагиле.

5 октября 1984 года Новиков вновь был арестован, а в 1985 году по приговору Свердловского суда был осуждён по ст. 93-1 УК РСФСР, получив 10 лет лишения свободы. По официальной версии — в связи с его деятельностью по изготовлению и сбыту электромузыкальной аппаратуры-фальсификата. Однако в своих интервью Новиков неоднократно отмечал, что посадили его за альбом «Вези меня, извозчик».

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