Житель Тынды опасается, что в их городе крещенская купель небезопасна

Житель Тынды обратился в редакцию ИА «Амур.инфо» с жалобой на крещенскую прорубь на реке Тынде. По его словам, тындинская иордань небезопасна для жителей города, которые в нее окунаются. У одного края лежит сваленный в кучу лед, который, по мнению амурчанина, может упасть на людей в воде.

«Кругом льдины, есть они и в самой купели. Ведь человек может споткнуться и упасть в нее, а не окунуться», – заявил тындинец и в качестве доказательства предоставил видеозапись.

Прорубь на реке Тынде входит в число 17-ти купелей, которые разрешены официально. Все эти места купаний освидетельствованы государственными инспекторами ГИМС. Обязательно наличие ограждений и поручней, трапа с деревянным настилом для спускающихся в купель граждан, сообщает сайт областного управления МЧС.

Мэр Тынды Евгений Черенков пояснил, что прорубь была освидетельствована специалистами из МЧС. «В рамках заседания КЧС со всеми заинтересованными ведомствами мы обсуждали вопросы, связанные с купелью. Она оборудована всем необходимым. С двух противоположных сторон имеются деревянные трапы. Человек может спуститься в воду, проплыть через купель и подняться по второму трапу. Буквально в двух метрах стоит теплая палатка, в которой можно согреться. Рядом с прорубью дежурят спасатели и скорая помощь».

Евгений Петрович пояснил также причину образования насыпи из льда. «Температура в Тынде – минус 34,8 градуса. На восходе она значительно ниже. Поэтому вода в проруби очень быстро замерзает и покрывается коркой. Купель чистят и убирают куски льда на четвертую сторону», – рассказал градоначальник.

В пресс-службе областного управления МЧС пояснили, что освидетельствование проруби прошло до ее открытия, и на тот момент на краю купели льда не было. Также в пресс-службе дополнили, что замерзающий в воде лед действительно необходимо убирать. Никаких правил о том, насколько далеко следует убирать его - нет. Убранный лед смерзается и служит дополнительным препятствием для того, чтобы люди не подходили к краю проруби с неположенной стороны. Всего в Тынде в купели окунулись около полутора тысяч человек, при этом не случилось ни одного происшествия.

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