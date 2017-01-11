При пожаре в Ромнах погибли сын заместителя прокурора и его невеста

Фото: vk.com

Пожар, который произошел 18 января в селе Ромны, унёс жизни двоих молодых людей. Из горящего коттеджа не смогли выбраться 19-летний сын заместителя ромненского прокурора Даниил Грищенко и Яна Полазник, с которой он был помолвлен. Сейчас одногруппницы Яны собирают деньги на похороны.

«У Яны только бабушка. Яна Полазник, студентка филологического факультета АмГУ, и её жених Даниил Грищенко погибли в пожаре. Мы на факультете проводим сбор средств на погребение, в помощь бабушке девушки и семье парня. Будем признательны в желании помочь: и деньгами, и дальнейшим распространением этого сообщения», – обратились студенты.

Яна в вузе считалась активисткой, увлекалась фотографией, недавно проводила фотовыставку. У одногруппников есть идея организовать выставку-продажу ее фотографий. Погибшую пару называют основателями фотоагентства Black Studio.

«Свои пожертвования можно присылать на карту Сбербанка 5336 6900 4390 3725 (Анастасия Григорьевна К.). Всё до копейки будет передано близким родственникам погибших ребят. Также перевести можно по номеру телефона: 8-909-885-65-17. Это карта девочки с факультета, близкой подруги Яны. Мы договорились, что на неё будем переводить и потом всё вместе передадим семье», – рассказали одногруппники погибшей.

По факту гибели амурские следователи проводят доследственную проверку. По имеющимся в распоряжении следственных органов данным, предварительной причиной возгорания послужило замыкание электропроводки. В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации ИА «Амур.инфо», версия поджога маловероятна, на месте трагедии не обнаружено никаких подтверждающих ее фактов.

Молодые люди жили в коттедже родителей Даниила. Во время пожара старших членов семьи не было дома. Молодые находились на втором этаже. На первом этаже был ещё один родственник. Он успел выскочить и спастись. Даниил, по информации ИА «Амур.инфо», до утра ремонтировал машину, лёг спать под утро и не проснулся. По девушке информации нет.

В одной из социальных сетей Даниил был последний раз 18 января в 07:16, его подруга Яна – в 3:41.

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