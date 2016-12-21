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19января
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Приморцам выплатили 1,6 миллиона рублей за добровольно сданное оружие

Приморцам выплатили 1,6 миллиона рублей за добровольно сданное оружие
Фото: deita.ru

Жители Приморья активно избавляются от незаконно хранящегося у них оружия. На днях за добровольно сданное оружие несколько десятков человек получили свыше 1,6 миллиона рублей, сообщает ИА «Дейта». Сдают не только «стволы», но и боеприпасы – гранаты, патроны и так далее.

«Всего сдано: одна единица боевого короткоствольного ручного стрелкового оружия, 19 единиц гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия, одна единица огнестрельного оружия самообороны, две единицы газового оружия, а также пять гранат, более двух тысяч патронов, более 13,6 килограмма взрывчатых веществ, снаряды», – говорится в сообщении краевого УМВД.

В ведомстве отмечают, что в 2017 году работа в этом направлении будет продолжена, в бюджете Приморского края заложены необходимые средства.

При добровольной сдаче оружия оно проходит проверку – сотрудникам органов необходимо убедиться, не совершено ли с его помощью преступление. Также правоохранители выясняют, каким путём оружие попало к его нынешнему владельцу.

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#Дальний Восток

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