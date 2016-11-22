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19января
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Благовещенцам покажут французскую пьесу «Месье Амилькар, или Все оплачено!»

Благовещенцам покажут французскую пьесу «Месье Амилькар, или Все оплачено!»

Французский драматург Ив Жамиак, пытаясь ответить на вопрос – возможна ли жизнь по контракту, а счастье за деньги, – в свое время написал пьесу «Месье Амилькар, или Все оплачено!». Уже много десятилетий её ставят режиссеры на разных мировых сценах. Вскоре увидеть этот спектакль смогут и благовещенские театралы.

В Благовещенске решили возродить традиции собственных антрепризных спектаклей. Режиссер Ольга Веровчук пригласила в свою постановку артистов Амурского драматического театра. В спектакле заняты Ольга Васенина, Никита Жидовленко, Константин Таванцев, Александр Симонец и Анна Ковальская.

Сложности лишь в наличии свободного времени – артисты уже несколько месяцев репетируют в свободное от основной работы время. Но пьеса стоит того – по мнению режиссера, это прекрасный материал, в котором особенно ярко может проявиться актерский талант.

«Она сразу меня очаровала каким-то таким тонким интеллектуальным юмором. Она абсолютно смешная, с одной стороны, а с другой – очень глубокая, и как судьба каждого человека, она полна драматизма», – рассказала режиссер Ольга Веровчук.

Сценография, декорации, костюмы – всем этим команда актеров занимается самостоятельно. Со светом и звуком активно помогают технические службы Общественно-культурного центра. Именно там и состоится премьера спектакля. Постановку можно будет посмотреть 30 января.

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#культура

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