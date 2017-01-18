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У благовещенцев берут плату у проруби

У благовещенцев берут плату у проруби

Некоторые горожане столкнулись с тем, что у проруби в Благовещенске в районе Калинина, 1, берут плату. В четверг, 19 января, в праздник Крещения, многие православные стремятся набрать святой воды, окунуться. Не у всех получается искупаться безвозмездно.

Благовещенка Елена приехала к проруби на Амуре с мужем около 14 часов 19 января. «Там есть такая будка, где можно после купания погреться, переодеться. Мы столкнулись с тем, что с нас требовали деньги за ее посещение – по 100 рублей с человека. Якобы средства нужны на содержание, дрова, всё такое. То есть купание становится платным. У нас вопрос – законно это или нет? Там стоит ящик, на котором написано – для пожертвований. Здесь есть ключевое слово – "пожертвование", то есть захотел, внёс, помог. Так почему в итоге на людей наседают?» – рассказала горожанка Елена.

Девушка сообщила, что они в итоге заплатили за двоих не двести, а 150 рублей – такую сумму решил опустить в ящик муж.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», организацией купаний в иордани в районе Калинина, 1, занимается клуб «Амурские моржи». На данный момент получить комментарий организации не удалось – телефоны оказались недоступны.

Организацией купания в проруби в районе Амурской, 1, занимается региональная федерация «Аквайс-Спорт», в купели около дома № 1 в переулке Св. Иннокентия – клуб «Соратник». В этих местах плату не взимают.

«У нас есть такая практика – тоже установлены ящики для сбора пожертвований, но добровольных. Кто-то шёл и пять рублей положил, кто-то 50, кто-то 100, но всё по желанию. За вход в тёплую палатку деньги однозначно не берём. Здесь это неправильно. Одно дело – если баня с веником, это затраты, каждый может оплатить, это услуги, это другое дело. Брать деньги за тёплую палатку, думаю, если организаторы идут на этот шаг, то это неправильно. Сегодня праздник, православие нас такому не учит», – прокомментировал ИА «Амур.инфо» руководитель федерации «Аквайс-Спорт» Александр Брылин. Его организация много лет занимается подготовкой прорубей к зимнему купанию.

Просмотров всего: 3260

#здоровье #религия #спорт

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • ФИО

    ФИО
    5 часов назад

    Ну а почему кто-то должен корячиться, а другие приходить на все готовое. Мероприятие давно пора организовывать на уровне мэрии. Или хотя бы предусматривать средства, чтобы компенсировать расходы тех, кто обеспечивает все это действо. Или же такая статья расходов уже имеется?

  • Подполковник

    Подполковник
    4 часа назад

    Любит народ у нас на все готовенькое да на халяву

  • Володя Шарапов

    Володя Шарапов
    4 часа назад

    Не вижу препятствий.

    Пусть священнослужители не прибегают к услугам "Амурских моржей" и "Аквайс-Спорт". Пусть сами занимаются подвижничеством и выпиливают лёд из иорданей. А в коробочку - Бог подаст. Пожертвует, то есть.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    4 часа назад

    Ндаа, получить менингит или пневмонию искупавшись в фекальных стоках, да ещё и за свои же деньги - это верх "разума"!

  • Просто Дима

    Просто Дима
    4 часа назад

    Это попрошайки стояли и клянчили, вот кто-то доверчивый и дал денег

  • Br35

    Br35
    4 часа назад

    >Пусть священнослужители не прибегают к услугам "Амурских моржей"

    Священнослужителям пофиг на амурских моржей. инфа 100%. Иначе бы инфа о дополнительных иорданях была бы опубликована и многие бы о ней знали.

    >А в коробочку - Бог подаст.

    Даже священнослужители знают что в коробочку бог не даст. Уж как то слишком он безвластен над материальным. Только коммерческий расчет, только хардкор.

    Моё заключение: Иордань слишком маленькая. Нужно больше, шире, красивее. И с местами для прессы. Чтобы прокачаться на всю рашку.

  • Мироненко

    Мироненко
    4 часа назад

    Br35

    >Пусть священнослужители не прибегают к услугам "Амурских моржей" Священнослужителям пофиг на амурских моржей. инфа 100%. Иначе бы инфа о дополнительных иорданях была бы опубликована и многие бы о ней знали. >А в коробочку - Бог подаст. Даже священнослужители знают что в коробочку бог не даст. Уж как то слишком он безвластен над материальным. Только коммерческий расчет, только хардкор. Моё заключение: Иордань слишком маленькая. Нужно больше, шире, красивее. И с местами для прессы. Чтобы прокачаться на всю рашку.



    нужно сделать капитальную иордань, чтобы и летом можно было там нырять - сделать специальный сток фекальных вод для этого и намараживать лед

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    ПодполковникЛюбит народ у нас на все готовенькое да на халяву


    Т.е. и вход в снежный городок надо плату брать и на елку посмотреть за деньги?

  • Мироненко

    Мироненко
    4 часа назад

    Noir

    Подполковник

    Любит народ у нас на все готовенькое да на халяву



    Т.е. и вход в снежный городок надо плату брать и на елку посмотреть за деньги?



    не только за вход, но и за выход!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    4 часа назад

    ПодполковникЛюбит народ у нас на все готовенькое да на халяву


    Ну да. А вы не любите.

  • Br35

    Br35
    4 часа назад

    >нужно сделать капитальную иордань, чтобы и летом можно было там нырять - сделать специальный сток фекальных вод для этого

    Если подумать глобально, то в этом есть смысл. Крытый летний иордань под стоком канализации... Хм... Хм... А нет, это слишком круто. В Москве бы сработало, но не тут.

  • zheka_z

    zheka_z
    2 часа назад

    Всякой хренью комментирует наш народ,только бы ляпнуть

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    Если требовали деньги, значит должны дать билет, раз оказывают услуги, значит, платят налоги. А так это статья за незаконное предпринимательство. Эх, где же я раньше был, надо было старую палатку рядом поставить и по 50 руб. собирать.

  • Иосиф Катц

    Иосиф Катц
    2 часа назад

    холостяк

    Если требовали деньги, значит должны дать билет, раз оказывают услуги, значит, платят налоги. А так это статья за незаконное предпринимательство. Эх, где же я раньше был, надо было старую палатку рядом поставить и по 50 руб. собирать.



    про налоги гундяеву с его братией расскажи...

    пожертвование - значит боху. и никаких налогов.

  • zheka_z

    zheka_z
    2 часа назад

    О,нормуль клиенты пошли.

  • мыжго

    мыжго
    2 часа назад

    Подполковник

    Любит народ у нас на все готовенькое да на халяву



    Ишь! Бесплатно в рай захотели!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    ФИО

    Ну а почему кто-то должен корячиться, а другие приходить на все готовое. Мероприятие давно пора организовывать на уровне мэрии. Или хотя бы предусматривать средства, чтобы компенсировать расходы тех, кто обеспечивает все это действо. Или же такая статья расходов уже имеется?



    А с чего бы Мэрия занималась по пропагандой религиозных праздников?

    Ст. 14 Конституции РФ не читали?

  • Иосиф Катц

    Иосиф Катц
    2 часа назад

    Oldlord

    ФИО

    Ну а почему кто-то должен корячиться, а другие приходить на все готовое. Мероприятие давно пора организовывать на уровне мэрии. Или хотя бы предусматривать средства, чтобы компенсировать расходы тех, кто обеспечивает все это действо. Или же такая статья расходов уже имеется?



    А с чего бы Мэрия занималась по пропагандой религиозных праздников?

    Ст. 14 Конституции РФ не читали?



    а что ее трактовку изменили? вроде последние лет 25 там ясно написано -

    РФ - клерикальное государство, основную идеологию в ней выполняет православие. Государство объединено с рпц и рпц объединено с государством.

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    На сколько я знаю пожертвования дело добровольное и сколько я пожертвую, рубль или тысяча это мое дело. А заставлять людей оплачивать по 100 руб. это уже коммерция?

    Просто люди на праздники решили подзаработать. Думаю через день в эту купель никто

    Не полезет кроме «Моржей»

  • Иосиф Катц

    Иосиф Катц
    1 час назад

    холостяк

    На сколько я знаю пожертвования дело добровольное и сколько я пожертвую, рубль или тысяча это мое дело. А заставлять людей оплачивать по 100 руб. это уже коммерция?

    Просто люди на праздники решили подзаработать. Думаю через день в эту купель никто

    Не полезет кроме «Моржей»



    ты попробуй в церкви свечку выжертвовать за рубль...ага!

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    1 час назад

    Иосиф Катц

    Oldlord

    ФИО

    Ну а почему кто-то должен корячиться, а другие приходить на все готовое. Мероприятие давно пора организовывать на уровне мэрии. Или хотя бы предусматривать средства, чтобы компенсировать расходы тех, кто обеспечивает все это действо. Или же такая статья расходов уже имеется?



    А с чего бы Мэрия занималась по пропагандой религиозных праздников?

    Ст. 14 Конституции РФ не читали?



    а что ее трактовку изменили? вроде последние лет 25 там ясно написано -

    РФ - клерикальное государство, основную идеологию в ней выполняет православие. Государство объединено с рпц и рпц объединено с государством.



    Не надо отсебятины!Так будет точнее "Государство объединено с рпц и рпц руководит государством"

  • Просто Дима

    Просто Дима
    58 минут назад

    Я был там, это нерадивые попрошайки решили немного денег заработать, но чтобы за вход в палатку требовать это уже наглость! На что не идут люди ради собственной наживы

  • OT

    OT
    16 минут назад

    Сребренники не залежатся воимя Отца и Сына и Святаго Духа

    С Христом да без кошелька какое вам очищение в проруби тут может быть?

  • Oldlord

    Oldlord
    11 минут назад

    Юрий Щукин


    Так будет точнее "Государство объединено с рпц и рпц руководит государством"



    Это боле похоже на истину.

  • ay

    ay
    8 минут назад

    Государством руководит Путин. Рпц и рядом не стояло, вернее стояло, но, исключительно в идеологической роли. И только в "русских" регионах.

  • AmurLand

    AmurLand
    7 минут назад

    дичь какая-то.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    35 секунд назад

    ay

    Государством руководит Путин. Рпц и рядом не стояло, вернее стояло, но, исключительно в идеологической роли. И только в "русских" регионах.



    наивняяяк.. или "тиливизер" каждый день смотришь?

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