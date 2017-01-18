У благовещенцев берут плату у проруби

Некоторые горожане столкнулись с тем, что у проруби в Благовещенске в районе Калинина, 1, берут плату. В четверг, 19 января, в праздник Крещения, многие православные стремятся набрать святой воды, окунуться. Не у всех получается искупаться безвозмездно.

Благовещенка Елена приехала к проруби на Амуре с мужем около 14 часов 19 января. «Там есть такая будка, где можно после купания погреться, переодеться. Мы столкнулись с тем, что с нас требовали деньги за ее посещение – по 100 рублей с человека. Якобы средства нужны на содержание, дрова, всё такое. То есть купание становится платным. У нас вопрос – законно это или нет? Там стоит ящик, на котором написано – для пожертвований. Здесь есть ключевое слово – "пожертвование", то есть захотел, внёс, помог. Так почему в итоге на людей наседают?» – рассказала горожанка Елена.

Девушка сообщила, что они в итоге заплатили за двоих не двести, а 150 рублей – такую сумму решил опустить в ящик муж.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», организацией купаний в иордани в районе Калинина, 1, занимается клуб «Амурские моржи». На данный момент получить комментарий организации не удалось – телефоны оказались недоступны.

Организацией купания в проруби в районе Амурской, 1, занимается региональная федерация «Аквайс-Спорт», в купели около дома № 1 в переулке Св. Иннокентия – клуб «Соратник». В этих местах плату не взимают.

«У нас есть такая практика – тоже установлены ящики для сбора пожертвований, но добровольных. Кто-то шёл и пять рублей положил, кто-то 50, кто-то 100, но всё по желанию. За вход в тёплую палатку деньги однозначно не берём. Здесь это неправильно. Одно дело – если баня с веником, это затраты, каждый может оплатить, это услуги, это другое дело. Брать деньги за тёплую палатку, думаю, если организаторы идут на этот шаг, то это неправильно. Сегодня праздник, православие нас такому не учит», – прокомментировал ИА «Амур.инфо» руководитель федерации «Аквайс-Спорт» Александр Брылин. Его организация много лет занимается подготовкой прорубей к зимнему купанию.

Просмотров всего: 3260

#здоровье #религия #спорт

распечатать