В Благовещенске три дня искали подростка

Три дня назад, 17 января, из дома ушел 16-летний Павел Косякин. Родным он сообщил, что пошел на занятия в колледж, но в учебном заведении так и не появился. Все это время юношу искали, сегодня он сам пришел домой.

«Он оставил записку "Спасибо всем за все. Спасибо. Пока", – сообщил корреспонденту Амур.инфо старший брат Артем Гулько. – У нас в семье не было с ним ни утром, ни накануне вечером никаких конфликтов. Вообще не понимаем, что произошло. Он парень тихий, замкнутый. Может, юношеский максимализм повлиял. Близких друзей у него не было, девушки тоже. Но мы теряемся в догадках, что случилось».

Юноша, уходя, не взял с собой мобильный телефон, только планшет, учебную литературу, тетради и документы.

Родственники сразу обратились в полицию, также искали его самостоятельно. «Сегодня нам его бывший классный руководитель сообщила, что видела Пашу в районе ТЦ "От и До". Мы поехали туда, и тут нам дедушка звонит и сообщает, что Паша вернулся домой, – рассказал Артем. – Почему он так поступил, не говорит. По-моему, сам не понимает, что сделал, у него теперь период страха. Мы столько людей подняли, весь город обыскали».

Сейчас семья вместе с беглецом едет в полицию. В дальнейшем планируют, что с подростком будет работать психолог.

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