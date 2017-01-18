У Благовещенского кафедрального собора выстроилась огромная очередь за святой водой

Возле Благовещенского кафедрального собора 19 января было многолюдно. Сотни горожан пришли днем в храм, чтобы набрать святой воды. Огромная очередь из верующих благовещенцев с различными тарами в руках растянулась по всей территории собора. Кто-то пришел с литровыми бутылками, а кто-то принес сразу 10-литровые емкости.

Вначале в соборе епископ Благовещенский и Тындинский Лукиан провел божественную литургию. Она началась в 10 часов утра. На литургии присутствовал и губернатор Амурской области Александр Козлов, который пришел поздравить верующих с Крещением. В свою очередь свои восхваления главе региона произнес епископ Лукиан.

Также на литургии провели таинство причастия – каждому прихожанину священник подавал хлеб, смоченный в вине. Затем там же начался чин великого освещения воды. Освящали воду, набранную в заранее подготовленные баки, а также воду, которую принесли с собой верующие.

«Мы призываем людей брать свою воду, чтобы не было давки и толкотни. Воду можно купить или набрать на источниках, принести в собор, где ее освятят. Так быстрее и удобнее, нежели стоять в огромной очереди», – сказал священник Святослав Шевченко.

Но даже несмотря на то, что некоторые принесли воду с собой, очередей избежать не удалось. После литургии и чина освящения воды на территорию храма въехала водовозка АКС. Воду в цистерне освятили, а после разлили по бакам, из которых ее уже раздавали горожанам.

«Людей было очень много, причем нельзя сказать, что они стояли в приподнятом и праздничном настроении. Всем не терпелось скорее набрать воды. Многие даже начали ругаться, выяснять, кто где стоял и кто первым должен набрать воду», – рассказал благовещенец.

«Воды хватит на всех. Объем цистерны 6 тысяч литров. Как только первая цистерна опустеет, мы привезем еще. И так будем возить до 20 часов. Поэтому паниковать по этому поводу не стоит. Обычно, если смотреть по предыдущим годам, наш водитель делает три рейса за водой», – сказала руководитель пресс-службы АКС Светлана Соловьева.

Крещенскую воду можно набрать в храме и в другое удобное время после Крещения – ее будут раздавать каждый день в течение следующей за праздником недели в обычные часы работы храма.

Просмотров всего: 34

#праздники #религия

распечатать