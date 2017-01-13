1,3 миллиона рублей выплатят жительнице Сахалина за удаление здоровой почки

Фото: regnum.ru

Жительница Сахалина получит компенсацию в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей за то, что ей в результате врачебной ошибки удалили здоровую почку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«Сахалинский областной суд подтвердил решение горсуда по иску пациентки к областной больнице о взыскании компенсации морального вреда в связи незаконными действиями врачей», – рассказали в прокуратуре.

По данным пресс-службы, судмедэкспертиза показала, что решение о первичном оперативном вмешательстве врачи приняли без достаточных к тому оснований. В результате была повреждена правая почка пациентки, и потребовалась срочная операция по удалению поврежденного органа.

Суд первой инстанции подтвердил, что здоровью женщины был причинен тяжкий вред, и взыскал в пользу пострадавшей компенсацию в размере 1,3 миллиона рублей.

Медучреждение не согласилось с решением суда и обжаловало его, направив обращение в Сахалинский областной суд. Однако суд апелляционной инстанции не встал на сторону администрации больницы, поддержав решение городского суда и оставив его без изменения.

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