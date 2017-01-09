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Самолёт, летевший во Вьетнам, сел в Красноярске из-за засорившихся туалетов

Самолёт, летевший во Вьетнам, сел в Красноярске из-за засорившихся туалетов
Фото: life.ru

Пассажирский авиалайнер «Боинг», направлявшийся из Перми во вьетнамский Камрань, совершил экстренную посадку в Красноярске. Причина – техническая неисправность: в самолёте засорились туалеты. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Поступил сигнал о том, что самолёт “Боинг” с тремястами пассажирами на борту около 23:30 по местному времени совершит в красноярском аэропорту техническую посадку из-за неисправности санузлов», – рассказала пресс-секретарь красноярского аэропорта «Емельяново» Ксения Квятковская, подчеркнув, что посадка не аварийная, а именно техническая.

Пресс-секретарь добавила, после осмотра техниками воздушное судно продолжит полёт к месту назначения.

Согласно расписанию аэропорта «Емельяново», рейс выполняет самолет Боинг-767 авиакомпании «Икар».

По данному факту Енисейская транспортная прокурата начала проверку.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры заверили, что ведомство будет контролировать соблюдение прав пассажиров всё время, пока они будут ожидать завершения технического обслуживания воздушного судна и дальнейшего продолжения полёта.

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#происшествия #транспорт

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