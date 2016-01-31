Благовещенка подарила Андрею Малахову футболку и тапочки

Благовещенская бизнес-леди Елена Лиуфа выступила в эфире программы «Пусть говорят». В студии побывали 10 счастливчиков, которые провели неделю в Италии в рамках проекта «В отпуск с Андреем Малаховым».

«Андрей, тебе привет от наших женщин благовещенских. Они просили тебя потискать. Можно?» – с улыбкой обратилась к ведущему благовещенка Елена и от избытка чувств бросилась ему на шею.

После крепких объятий Елена Лиуфа поблагодарила ведущего и сказала: «У нас есть в Благовещенске уже 14 лет такой международный заплыв через Амур. Я два года переплываю. Но почему-то всегда китайских товарищей в два раза больше. В прошлом году нас было 75 человек, из них китайцев – 120. В этом году нас было 97, китайцев – 200».

«Мы должны исправить эту традицию», – сказал Андрей Малахов. Елена Лиуфа пригласила его на международный заплыв и подарила футболку с символикой международного заплыва, а также тапочки – отметив, что они – от подружки.

«В 2006 году я реально поняла, что такое – нет груди. Мне поставили онкологию, и врач говорит: "Лена, надо убирать полностью". Было действительно ощущение, что со мной что-то не так. Потерять грудь для женщины это… Муж очень переживал и по прошествии какого-то времени не поддержал меня. Разошлись. Мама испугалась тогда, не пришла в больницу», – показали в эфире ролик с благовещенкой.

«Через пять лет после операции я встречаю мужчину, который на 12 лет младше меня. Я растворилась, и всё. Мне надо просто рассказать о том, что это не конец света, не конец вашей жизни. Главное – вы живы и вы любите, в первую очередь, себя такой, какая вы есть», – отметила Елена Лиуфа.

На конкурс «В отпуск с Андреем Малаховым» в 2016 году прислали десятки тысяч писем. Среди 12 счастливчиков оказалась жительница столицы Амурской области.

Елену Лиуфа из Благовещенска организаторам конкурса «В отпуск с Андреем Малаховым» представил её брат Роман. «Эта необыкновенная женщина в поддержку больных раком вместе с командой пловцов переплыла реку Амур – в Китай и обратно. По профессии врач, она 20 лет занимается бизнесом и воспитывает двоих сыновей», – писал Роман в августе на сайт Star Hit, являющийся частью проекта известного телеведущего.

Неделю в сентябре 2016 года Елена пробыла на острове Сардиния, в Россию вернулась 24 сентября.

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