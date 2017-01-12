Интернет помог найти воров в благовещенском магазине (видео)

В благовещенском торговом центре «Острова» пара – парень и девушка – обокрали магазин одежды SARAFAN. Кража произошла 15 января в 15:58, молодые люди сняли куртку и платье с вешалки, спрятали их в пакет и вынесли. Но факт кражи попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. Это видео было опубликовано в Интернете, что вскоре принесло свои плоды.

Владелец магазина Валентина в пояснении к видео сообщила, что кража была на сумму 5 200 рублей. И попросила всех, кто может знать людей на видео, сообщить о них. Также она предложила героям видеоролика самим возместить ущерб: «Если вдруг появится совесть, деньги можно перевести по мобильному банку».

После того, как Валентина опубликовала видео в Интернете, на нее почти сразу вышли люди, которые видели эту пару. «У меня есть их имена и фотографии. Я не могу быть уверенной на сто процентов, но, вероятнее всего, это именно они», – сказала Валентина.

После публикации видео с кражей к владелице магазина обратились не менее пятнадцати человек. Вероятнее всего, именно эти молодые люди совершили кражи примерно в десяти магазинах в торговом центре и делают это уже не в первый раз. Некоторые из обратившихся уже заявили в полицию. Если будет необходимо, Валентина обещала поделиться имеющимися у нее фотографиями.

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