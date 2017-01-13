Президент Венесуэлы наградит Путина премией Уго Чавеса

Фото: vestikavkaza.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен вручить недавно учреждённую премию мира имени Уго Чавеса своему российскому коллеге Владимиру Путину. Комментируя свой жест, Мадуро назвал Путина посланцем мира, любящим историю. Об этом сообщает ТАСС.

«Я восхищаюсь президентом Путиным, думаю, что он – всемирный посланец мира. Это лидер с большим стратегическим видением мира, с большой любовью к истории. В Венесуэле мы создали премию мира, которая будет носить имя команданте Чавеса. Вчера вечером мы решили, что первая премия будет вручена президенту Владимиру Путину», – заявил Мадуро в ходе телеконференции, организованной в Москве посольством республики в России.

Также венесуэльский лидер заявил о намерении посетить Москву в ближайшее время. «Мы солидарны с братским народом России. Надеюсь, что скоро буду с этим посланием в Москве», – сказал он. По предварительным данным, визит планируется в первом триместре 2017 года.

О своем намерении наградить Владимира Путина Мадуро рассказал ещё в октябре 2016 года. Лауреату вручат уменьшенную копию памятника Уго Чавесу – шестиметрового монумента, созданного россиянином Сергеем Казанцевым.

Сегодня в Венесуэле несколько напряжённая обстановка. Национальная ассамблея страны объявила Николаса Мадуро «оставившим свой пост» из-за неисполнения им своих обязанностей. За такую резолюцию проголосовало большинство депутатов – 106 человек из 167. Процедура импичмента президента не предусмотрена конституцией Венесуэлы, и Верховный суд страны признал незаконным решение парламента.

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#политика #российская власть

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